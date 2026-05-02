El fallecimiento de Luis Brandoni el 20 de abril de 2026 dejó una huella profunda en el mundo artístico, pero también en quienes lo conocieron desde cerca. Una de las voces más conmovidas fue la de Soledad Silveyra, quien compartió escenario con él y lo despidió con un testimonio cargado de sensibilidad.

Desde Uruguay, donde se encuentra presentando el documental “El último viaje a China” dirigido por Alejandro Maci, la actriz brindó una entrevista en FM del Sol. Allí recordó no solo al actor, sino también al amigo, con quien construyó una relación entrañable durante años de trabajo.

En sus declaraciones, Soledad Silveyra evocó la intensidad de los últimos días junto a Luis Brandoni, marcados por la fragilidad física pero también por la pasión intacta del artista. Ambos protagonizaban la obra “Quién es quién”, donde consolidaron una química que trascendía el escenario.

Durante su paso por el ciclo Aire Rico, la actriz compartió una anécdota que refleja el carácter de Luis Brandoni. “Beto decía: ‘No puede ser que mi carrera quede reducida a, a tres empanadas’”, relató, en referencia a su icónica escena en “Esperando la Carroza”.

Más allá del humor, Soledad Silveyra destacó el compromiso absoluto de su compañero con la actuación. “Beto tenía un amor por el teatro increíble”, aseguró, y recordó una frase que él repetía con convicción: “Si no hago teatro, me muero”.

La actriz también contó su propia experiencia reciente sobre el escenario, cuando debió continuar trabajando a pesar del dolor físico. “Yo hice funciones diez días con Beto, él me decía: ‘¿Duele?’. ‘Mucho’. ‘Bueno, vamos, vamos, que el escenario cura todo’”, rememoró con emoción.

Sin embargo, ese esfuerzo constante tuvo un punto de quiebre. Tras suspender una función por su estado de salud, ocurrió el accidente que cambiaría todo. “El sábado a la tarde él se cae. Estaba sentado en una sillita con ruedas, se cayó, se golpea la cabeza… Y ese golpe fue mortal”, expresó sobre Luis Brandoni.

El recuerdo más doloroso llegó días después, cuando la actriz intentó despedirse. “Fui a verlo para su cumpleaños número ochenta y seis y nunca más lo volví a ver, porque el cajón estaba cerrado”, confesó Soledad Silveyra, visiblemente afectada.

Aún atravesada por la pérdida, la actriz cerró con una frase que resume su sentir: “Me cuesta mucho superarlo, lo extraño horrores”. Así, el legado de Luis Brandoni permanece vivo en quienes compartieron con él la pasión por el teatro.