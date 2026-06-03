La Negra Vernaci eligió una forma directa y sensible de marcar los 11 años de Ni Una Menos. Desde OLGA, la conductora leyó un fragmento de Bitácora de un grito, de Zuleika Esnal, y convirtió ese momento en uno de los mensajes más compartidos de la jornada.

La lectura no funcionó solo como una intervención al aire. Elizabeth Vernaci tomó un texto atravesado por la memoria, el miedo y la violencia de género, y lo llevó a un registro personal que terminó con una frase de alto impacto: "Si la Justicia es machista, que sea feminista la memoria".

Uno de los tramos más fuertes del fragmento apuntó contra los mandatos que enfrentan a las mujeres entre sí. "Nos criaron para pisarnos la cabeza entre nosotras. Guarda con las minas que son envidiosas. Guarda que se cag** entre ellas. Guarda que donde hay minas hay quilombo. Guarda que la otra es amenaza. Guarda NADA. Eso también es patriarcado", leyó la conductora.

El texto también planteó una idea de identificación colectiva frente al miedo cotidiano. "La realidad es que la otra, cuando falto yo, sale a la calle con mi foto. Y grita mi nombre, acompaña a mi mamá. La otra aprendió a la fuerza las mismas cosas que yo. Aprieta las llaves de su casa en manos igualitas a las mías. Transpirando el mismo miedo. Cruzando las mismas avenidas. Porque son las tres de la mañana para ella y para mí y la vida se nos va tratando de alcanzar la cerradura".

Más adelante, la pieza volvió sobre experiencias que muchas mujeres atraviesan desde chicas. "La otra ya cambió de ropa para no andar provocando como me he cambiado yo. Y bajó la vista y se calló la boca. Y de todos modos le gritaron a los diez y a los once y a los ocho las mismas barbaridades que me gritaron a mí", expresó en otro pasaje.

El cierre fue el tramo que más repercusión generó porque La Negra Vernaci decidió apropiarse del mensaje y llevarlo a una primera persona brutal. "Si un día falto yo, que se sepa que tomé mucho Campari, que no recuerdo a las personas con las que cog... porque fueron un montón. Que no fui a la universidad, que hice dedo, que fui locutora, mucama cama adentro, camarera, bostera. Que tuve un hijo pero nunca un marido, que cerré bares y los volví a abrir... y merecía respeto", dijo.

La intervención terminó con una frase que unió la lectura con el espíritu de la marcha y con el reclamo que sigue vigente. "Hoy salgo por vos porque es salir por todas. Y salir por todas, es salir por mí. Ojalá este país sea mañana más justo y más igualitario. Si la Justicia es machista, que sea feminista la memoria". En redes, el fragmento empezó a circular como una síntesis dolorosa y necesaria de una fecha que volvió a poner el reclamo en la calle.