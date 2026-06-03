La batalla legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo que generó un fuerte impacto. Aunque durante los últimos meses el foco estuvo puesto en los cruces mediáticos y las disputas familiares, ahora la atención se trasladó a los tribunales italianos, donde se resolvió un pedido clave presentado por la empresaria.

La decisión fue tomada por la jueza italiana Anna Cattaneo, quien analizó la situación económica de ambas partes y concluyó que Wanda Nara no tiene derecho a recibir una pensión alimentaria por parte de Mauro Icardi. De esta manera, el delantero obtuvo un importante triunfo judicial en medio del proceso de divorcio que los enfrenta.

Según trascendió, la conductora había solicitado una compensación económica ante la Justicia de Milán. Sin embargo, tras revisar documentación patrimonial, ingresos y propiedades, el tribunal consideró que la situación financiera de la mediática no justifica ese reclamo. La información fue revelada por Angie Balbiani en el programa Puro Show.

Mauro Icardi salió victorioso

La abogada de Mauro Icardi, Lara Piro, fue contundente al explicar los motivos del fallo. “La jueza italiana, tras analizar la situación económica de ella, concluyó que Mauro no tiene que pagarle alimentos porque Wanda tiene ingresos muy elevados y muchas propiedades. Ella es más millonaria que Mauro”, expresó la letrada al referirse a la resolución.

Pero el fallo no solo rechazó el pedido económico de Wanda Nara. Además, estableció que los gastos vinculados a las hijas que tienen en común deberán ser afrontados por ambos progenitores de manera equitativa. Según explicó la defensa del futbolista, la capacidad económica de la empresaria obliga a que participe en igualdad de condiciones.

En el extenso documento judicial también se descartó un planteo realizado por los representantes legales de Wanda Nara, quienes buscaban suspender el proceso argumentando la existencia de otro expediente relacionado. La magistrada entendió que no había motivos suficientes para frenar el avance de la causa y decidió continuar con el análisis del caso.

Mauro Icardi salió victorioso

Otro de los puntos centrales fue la discusión sobre qué legislación debía aplicarse. Mientras la defensa de la conductora pretendía que se utilizara la normativa argentina, la jueza sostuvo que correspondía aplicar la ley italiana. Incluso remarcó que el marco jurídico argentino no contempla beneficios amplios para ex cónyuges en situaciones como la planteada.

Finalmente, Anna Cattaneo concluyó que Wanda Nara posee recursos, experiencia profesional e ingresos suficientes para sostenerse por sí misma. Con esa definición, la Justicia italiana cerró la puerta al reclamo alimentario y le otorgó a Mauro Icardi una victoria significativa en una disputa que promete seguir sumando capítulos.