La salida de Jéssica “La Maciel” de Gran Hermano Generación Dorada dejó mucho más que sorpresa en el público, ya que detrás de su decisión se escondía una historia personal cargada de angustia y situaciones límite.

Todo se precipitó cuando la participante recibió en el confesionario la notificación de una denuncia grave en su contra, vinculada a presunta trata de personas y explotación. Ese momento, según relató, fue determinante para que priorizara su entorno más cercano.

Lejos de quedarse en el juego, La Maciel decidió abandonar el reality por el impacto emocional que le generó la situación. Sin embargo, al salir, aseguró que las acusaciones fueron desestimadas, aunque el daño ya estaba hecho.

Invitada al programa A la Barbarossa, la exjugadora abrió su corazón y compartió detalles desconocidos de su vida, exponiendo el miedo que sintió y cómo esa denuncia despertó viejos fantasmas.

“Para mí la denuncia no fue ‘voy a caer presa’, fue ‘mi familia’”, expresó La Maciel, dejando en claro que su mayor preocupación siempre fueron sus seres queridos y las posibles consecuencias que podían enfrentar.

En ese contexto, reveló un episodio estremecedor de su pasado: “Como en una película de mafia mexicana, me enteré de que quisieron entrar al hospital de San Miguel a rematarme después de darme una apuñalada en un pulmón”.

Ese hecho, según explicó, marcó un antes y un después en su vida. “Terminé con estrés, vértigo. Mi vida cambió de un día para el otro”, contó, evidenciando las secuelas físicas y emocionales que arrastra desde entonces.

Finalmente, La Maciel sostuvo que la denuncia reciente la interpretó como una amenaza directa: “Quieren ensuciarme. Me lo vienen haciendo toda la vida... porque me hacían denuncias falsas y me siguen amenazando”, concluyó con angustia.