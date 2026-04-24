La vida cotidiana de Jimena Barón volvió a colarse en sus redes sociales, esta vez con una escena que mezcló preocupación y humor. La cantante relató que su pareja, Matías Palleiro, vivió un pequeño accidente doméstico mientras sostenía en brazos a su hijo Arturo, lo que generó un susto inicial en la familia.

Según contó la propia Jimena Barón, todo ocurrió cuando el bebé, sin intención, terminó rasguñando a su papá en uno de sus ojos. La situación sorprendió a todos, especialmente por la reacción inmediata de Matías Palleiro, quien manifestó molestias y dificultades para ver con claridad.

A través de sus historias de Instagram, Jimena Barón mostró una imagen de su pareja recostado con una compresa sobre el rostro y explicó lo sucedido con su estilo directo: “Arturo rasguñó en el ojo a Matías y Matías no ve bien”. El mensaje encendió la preocupación entre sus seguidores.

Sin embargo, con el correr de las horas, la situación empezó a descomprimirse. Aunque el incidente no parecía grave, la artista decidió no arriesgarse y llevó a Matías Palleiro a una guardia médica para una revisión profesional y descartar cualquier complicación.

Fiel a su personalidad, Jimena Barón no dejó pasar la oportunidad de ponerle humor al momento. Tras la consulta, compartió un video donde se veía a su pareja más relajado, usando anteojos oscuros y sosteniendo una receta, mientras ella ironizaba: “Nada tiene, pero tanto drama lo traje a la guardia por las dudas”.

Lejos de terminar ahí, la cantante redobló la apuesta con una frase picante que hizo reír a sus seguidores: “Nada. No tenés un caraj...”. La reacción dejó en claro que, más allá del susto inicial, todo había quedado en una anécdota sin consecuencias.

El episodio volvió a mostrar la dinámica relajada y auténtica que caracteriza a Jimena Barón en redes, donde comparte tanto los momentos felices como los imprevistos de su vida familiar junto a Matías Palleiro y el pequeño Arturo.

Así, lo que comenzó como un accidente doméstico terminó transformándose en un contenido divertido para sus seguidores, reafirmando el vínculo cercano que la artista mantiene con su público y su particular forma de atravesar cualquier situación.