Yanina Latorre dejó atónitos a los invitados de PH, Podemos Hablar al revelar una historia que protagonizó durante la conflictiva separación de Horacio de la Peña y Verónica Bajo. Según su confesión, acompañó a su amiga a recuperar una caja fuerte y terminó escapándose después de ser interceptada por la Policía.

El episodio adquirió un tono todavía más llamativo por el momento personal que atravesaba la panelista: su hija Lolita era recién nacida y se encontraba con ella cuando decidió involucrarse en la disputa. Lejos de presentar el hecho como una simple anécdota, reconstruyó cómo planearon el ingreso al lugar donde funcionaban las canchas de tenis del exdeportista.

Para asegurarse de que De la Peña no estuviera allí, las dos mujeres averiguaron previamente cuáles eran sus movimientos. "Me llamó un día, yo tenía a Lolita recién nacida. Horacio de la Peña y Verónica Bajo se estaban separando... va a estar odiado... él tenía unas canchas de tenis en Geba. Hablamos con el camarero, nos dice que él había salido", relató Yanina Latorre.

De acuerdo con su versión, el objetivo era recuperar pertenencias de Bajo que habían quedado en poder de su expareja. "Y como él no soltaba guita, retenía los pasaportes y las joyas de la corona de Verónica se las había afanado de su casa de barrio parque, nos fuimos las dos en mi auto, ella al lado. Lolita era bebé. Entramos, afanamos, salimos corriendo. Subimos al auto y nos agarró la policía", detalló.

La aparición de los efectivos alteró la salida y provocó la parte más extrema de la secuencia. En lugar de detenerse, la conductora aseguró que decidió escapar con el vehículo: "Le pisé los pies a la policía y me di a la fuga". La confesión causó sorpresa entre los presentes por la naturalidad con la que recordó aquel momento.

Sin embargo, la caja fuerte no habría sido el único bien que retiraron durante la separación. La panelista contó que también se llevaron un vehículo de Horacio de la Peña y lo ocultaron en el edificio donde vivía junto a Diego Latorre, quien desconocía por completo lo sucedido.

"Y robé otra cosa más después... Un Mercedes Benz blanco, se lo encanutamos y lo estacionamos en el estacionamiento de mi casa. Cuando llegó Diego (Latorre), no quieras saber... 'se lo robamos a Horacio De La Peña, después se lo devolvemos'", completó Yanina Latorre. Su relato convirtió una disputa de expareja en una de las confesiones más impactantes de la noche.