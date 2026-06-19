Flor Peña llegó al teatro en medio de una de las jornadas más difíciles de su carrera. Después de haber dado al aire una falsa noticia sobre Jorge Messi, la actriz volvió a presentarse en el Paseo La Plaza y enfrentó por primera vez al público tras el escándalo.

Antes de salir a escena con Las hijas, Flor Peña habló con la prensa y eligió no esquivar el tema. Conmovida por la repercusión del error, resumió su postura en dos palabras: "Solo disculpas". Ese fue el tono que mantuvo durante todo su descargo, marcado por el arrepentimiento y la tensión.

La conductora también explicó cómo vivió el momento en que comunicó la información falsa en Luzu. “Estoy muy triste, estoy acostumbrada a que me ataquen y si yo genero dolor como siento que me generan, pido disculpas. Yo no hubiera querido nunca que esto pase”, expresó, antes de ingresar a la función.

Lejos de encontrarse con un clima hostil, la sala la recibió de una manera inesperada. Flor Peña salió a escena pasadas las 20, frente a un teatro casi lleno, y el primer gesto del público fue un aplauso. No hubo abucheos ni comentarios negativos audibles durante el inicio de la obra.

En el transcurso de la función, la respuesta también fue favorable. Cada chiste de la actriz fue celebrado, los remates generaron carcajadas y los momentos más sensibles de la obra encontraron una reacción atenta. La tensión previa no se trasladó al vínculo entre la artista y los espectadores.

Más tarde, Flor Peña volvió a explicar que no tenía acceso a lo que estaba ocurriendo fuera del estudio cuando recibió la información por parte de la producción. “Yo estaba al aire, en LUZU no hay monitores. Yo trabajo desconectada del teléfono y la computadora, no sabía lo que estaba pasando. Estábamos haciendo un programa divertido y por la cucaracha me dijeron lo que había pasado con contundencia y como diciendo ‘sería bueno que digas algo’“, sostuvo.

La actriz aseguró que no llegó a dimensionar el impacto real de la situación mientras estaba al aire. “Por mis hijos les juro que yo pensé que estaba boludeando mientras el país entero estaba solidarizándose con la situación", afirmó, en otro intento por explicar el error que la dejó en el centro de las críticas.

El momento más fuerte llegó en el saludo final, cuando Flor Peña fue la primera en levantar los brazos ante la platea. La respuesta fue una ovación total, sin señales de rechazo. Luego, la actriz se retiró por una salida alternativa, un gesto que mostró la necesidad de cerrar un día cargado de exposición, angustia y presión pública.