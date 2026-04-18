El conflicto entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto sumó un nuevo capítulo explosivo en plena instancia judicial. Mientras avanza el juicio que los enfrenta, la actriz decidió responder públicamente a los cuestionamientos sobre su situación habitacional junto a su hija Giovanna, y dejó al descubierto un dato inesperado.

Todo comenzó cuando Ricky Diotto puso el foco en el lugar donde vive su expareja, cuestionando que su hija se alojara en un hotel. “La nena se quedó enero y febrero durmiendo sola de 7 a 13 en un hotel. Cualquiera con una tarjeta magnética podría haber entrado”, lanzó con dureza, deslizando incluso la posibilidad de pedir la tenencia.

Lejos de esquivar la polémica, María Fernanda Callejón recogió el guante en televisión y redobló la apuesta. “Lavate la boca al hablar de ese hotel”, disparó sin filtro, visiblemente molesta por las acusaciones. Sus palabras marcaron el tono de una respuesta cargada de tensión.

En ese contexto, la actriz sorprendió al revelar un dato clave sobre el lugar. “Quiero decir que el dueño de ese hotel es mi abogado penalista y socio del abogado querellante”, afirmó, dejando en claro que no se trataba de un sitio elegido al azar, sino de un entorno de confianza.

Además, María Fernanda Callejón defendió las condiciones de seguridad del alojamiento. “En el hotel sabían que ella se quedaba sola cuando yo me iba a trabajar”, explicó, y sumó: “Su habitación estaba completamente blindada porque yo lo había pedido especialmente”.

En medio de la disputa, la actriz también compartió una noticia importante sobre su presente. “Estoy mudada desde ayer, estamos con mi hija gracias a Dios en nuestro hogar”, expresó con emoción, dejando entrever que logró superar esa etapa complicada.

Por su parte, Ricky Diotto también dio su versión y buscó bajarle el tono a las acusaciones. “No la escuché a Fernanda, estuve trabajando”, comenzó, para luego remarcar: “Yo soy un súper papá, no hay discusión de eso”.

El actor insistió en que cumple con todas sus responsabilidades. “Pago la cuota alimentaria, el colegio, la obra social y las salidas de mi hija”, enumeró, y negó las acusaciones en su contra: “Jamás dije que Fernanda tenía problemas de adicciones”.

Mientras tanto, la batalla entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto sigue escalando tanto en los medios como en la Justicia, donde se definirá el futuro de una relación que, lejos de calmarse, parece intensificarse con cada nueva declaración.