La noticia sorprendió por completo: Magui Bravi confirmó su separación de Octavio Cattaneo tras 14 años de relación. El anuncio no fue planificado ni comunicado oficialmente, sino que se dio en una situación inesperada que rápidamente generó repercusión.

Todo ocurrió durante una entrevista distendida en un ciclo gastronómico en Puerto Madero. En ese contexto relajado, una pregunta simple descolocó a la actriz: “¿Tu marido qué dice de todo esto?”. La reacción de Magui Bravi fue inmediata y evidenció incomodidad.

Con un gesto serio y visiblemente afectada, la artista respondió: “Mi marido... no está, no estaría más”. Esa frase bastó para que el clima cambiara por completo y dejara entrever que atravesaba un momento personal delicado.

Desde detrás de cámara, alguien intervino para intentar frenar la situación: “Cortalo. Vamos a cortar esta parte, se separó”. Sin embargo, ya era tarde. Entre risas nerviosas, Magui Bravi terminó de confirmar: “Me separé. No pasa nada igual”.

El conductor, sorprendido por la confesión en vivo, intentó recomponer la charla, aunque otra voz aclaró que la ruptura era “muy reciente”. A partir de ahí, el intercambio viró hacia un tono más liviano, aunque la tensión seguía latente.

En medio de ese giro, el entrevistador lanzó una frase que abrió otro momento incómodo: “Ahora te espera un mundo bravo”. A lo que Magui Bravi respondió con sinceridad: “Qué miedo. O sea, ¿vos estás soltero?”, dejando ver su incertidumbre frente a esta nueva etapa.

Lejos de esquivar el tema, la actriz pidió consejos sobre la soltería. La respuesta fue tan inesperada como polémica: el conductor comparó el mundo de las relaciones con “una concesionaria de autos usados”, generando risas y cierta incomodidad en el ambiente.

Más allá del tono cambiante de la entrevista, lo concreto es que la separación entre Magui Bravi y Octavio Cattaneo se confirmó públicamente. La ruptura llega poco más de dos años después del nacimiento de su hijo Galileo, marcando un nuevo capítulo en la vida de la actriz.