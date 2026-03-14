La tensión en el mundo del espectáculo sumó un nuevo capítulo luego de que Flor Cabrera apuntara sin filtro contra Anamá Ferreira con una fuerte acusación de discriminación. La ex participante de Gran Hermano contó en televisión una serie de episodios que, según su versión, vivió con la histórica modelo y conductora, y sus declaraciones generaron un gran revuelo en el ambiente artístico.

Todo ocurrió en el programa LAM, donde Flor Cabrera relató detalles de su vínculo con Anamá Ferreira y aseguró que con el tiempo la relación se volvió conflictiva. En ese contexto, la modelo reveló que hubo comentarios y actitudes que la hicieron sentir incómoda y discriminada dentro del medio.

“Es una persona que ya sabemos que es muy discriminadora, aunque en el ambiente digan que no. Yo estuve con ellas en varios paneles y también fui de invitada varias veces a sus programas, y la verdad es que no tenía ningún drama”, expresó Flor Cabrera al recordar cómo era su relación con Anamá Ferreira en un primer momento.

Sin embargo, la situación habría cambiado con el tiempo. Según contó la ex Gran Hermano, el vínculo se deterioró cuando comenzaron los cuestionamientos hacia su trabajo. “Después cuando se metió conmigo y se metió con mi laburo y ya ahora no hay relación, realmente. Hizo comentarios desubicados”, afirmó Flor Cabrera al referirse a la actitud que habría tenido Anamá Ferreira.

La denunciante también aseguró que recibió mensajes intimidantes. “Me ha mandado hasta mensajes amenazadores. Que yo haya arrancado hace poco en el ambiente no quiere decir que tenga que bancarme amenazas. Me dijo que no me cruce más porque no tenía más ganas de verme”, relató Flor Cabrera, visiblemente molesta por la situación.

Además, recordó un momento puntual que ocurrió en un evento social que compartieron. Según su testimonio, el episodio tuvo lugar durante el casamiento de Guillermo Barrios, donde se habría producido un comentario muy ofensivo por parte de Anamá Ferreira.

“Cuando me vio en el casamiento de Guillermo Barrios, me dijo: ‘Qué asco, sácame a esta de la vista’”, aseguró Flor Cabrera, generando sorpresa entre los presentes en el estudio de LAM al escuchar el fuerte relato.

Para cerrar, Flor Cabrera también reveló que intentó mantener una postura profesional frente a la situación. “Ustedes saben que trabajo como modelo de talles y le dije: ‘Cuando quieras, si me querés tener en algún desfile, no tengo drama’. Y me dio a entender como que yo no servía para los desfiles”, concluyó sobre su conflicto con Anamá Ferreira.