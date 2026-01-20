La imagen dura segundos, pero alcanza para encender una discusión que no admite medias tintas. En un video grabado a la salida de un bar de Ipanema, una mujer hace gestos que en Brasil tienen una carga histórica imposible de separar del delito. A partir de ahí, el clima se volvió irrespirable y Anamá Ferreira decidió no correrse un centímetro.

La protagonista del episodio es Agostina Páez, una abogada argentina de 29 años, oriunda de Santiago del Estero, que quedó retenida en Brasil luego de que se difundieran las imágenes. El caso tomó dimensión pública de inmediato y avanzó por los carriles formales de la Justicia brasileña, mientras el consulado argentino confirmó asistencia legal sin intervenir en el proceso.

En ese contexto, Anamá Ferreira reaccionó al ver el video y eligió una frase directa, sin rodeos, desde su cuenta en X. “¡Presa la quiero!”, escribió la ex modelo, marcando una postura tajante frente a lo ocurrido. El mensaje se viralizó en minutos y funcionó como disparador de un cruce que escalaría todavía más.

Entre las respuestas apareció la opinión del abogado Mauricio D’Alessandro, que buscó relativizar la situación con una lectura propia del hecho. “Meten presa a una chica de 29 años por hacerles el gesto de gorila a un par de muchachos exaltados. Una locura”, afirmó en la misma red social. La frase no pasó inadvertida.

Lejos de bajar el tono, Anamá Ferreira salió al cruce con una respuesta extensa y frontal. “¿Una locura en qué sentido? ¿Que debe estar presa o usted le parece bien ser racista? O usted es racista y le parece divertido ir a Brasil y hacer el mono a la gente, le recuerdo que es crimen en la ley Brasileira. Ley Nº 14.532/2023: Equiparó la injuria racial al crimen de racismo, haciendo que ambas infracciones sean imprescriptibles e inafianzables, y prevé penas más severas, incluyendo la suspensión de derechos en deportes y arte”.

El intercambio sumó nuevas voces, pero el abogado insistió en su postura ante otro usuario. “Eso ya cambió. La gente no se enoja porque le digan negro, salvo el contexto”, escribió, alimentando aún más la tensión en el debate público que ya estaba instalado.

La respuesta final de Anamá Ferreira no dejó margen para interpretaciones ni matices. “Cambió para vos que sos blanco y racista por estas expresiones, en Brasil también ya estaría con tobillera. Qué tristeza que hay gente como usted, lo esperamos en Brasil”. Con esa frase, la ex modelo cerró su intervención y dejó el foco exactamente donde quiso ponerlo desde el inicio.