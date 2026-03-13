El cumpleaños de 15 de Allegra Cubero terminó convirtiéndose en el centro de un fuerte conflicto familiar. Lo que en principio debía ser una celebración terminó exponiendo un nuevo cruce entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, con versiones enfrentadas sobre cómo debía organizarse el festejo.

La tensión comenzó cuando trascendió que Nicole Neumann planeaba realizar su propio encuentro para celebrar el cumpleaños de la adolescente. La decisión generó malestar del lado de Fabián Cubero y también de Mica Viciconte, quienes ya venían organizando la fiesta desde hacía meses.

Según se supo, el acuerdo inicial entre los padres indicaba que Fabián Cubero se ocuparía de la celebración principal mientras que Nicole Neumann tenía previsto viajar con su hija. Sin embargo, ese esquema terminó modificándose y abrió un nuevo capítulo en la relación entre ambos.

En medio del escándalo mediático, Nicole Neumann habló públicamente y explicó cómo vive la situación. La modelo intentó restarle dramatismo al enfrentamiento y sostuvo que su prioridad es preservar a sus hijas del conflicto. "Yo disfruto nuestra vida, nuestros planes, nuestra familia y si el resto se quiere pelear… que se yo. No me interesa lo que diga el resto. No me gusta hablar de temas familiares porque ellas son chicas y esto las afecta. Yo puedo controlar solo las cosas de mi lado".

Mientras las declaraciones cruzadas seguían creciendo en los medios, Allegra Cubero también terminó quedando en el centro de la escena. La adolescente eligió una forma silenciosa de participar en el tema, pero su gesto no pasó desapercibido.

A través de Instagram, Allegra Cubero reaccionó con “me gusta” a varias publicaciones que hablaban sobre el conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. Ese movimiento en redes sociales fue interpretado por muchos usuarios como una señal de su postura en medio de la disputa familiar.

El tema también fue analizado en distintos programas de televisión, donde se debatió el rol que cada uno de los adultos tuvo en la situación. En uno de esos espacios, el conductor Matías Vázquez fue particularmente crítico al referirse al manejo del conflicto.

Durante el programa, el periodista lanzó una frase contundente al evaluar el accionar de Fabián Cubero y Mica Viciconte en medio de la polémica. "Hizo todo bien Mica Viciconte con Fabián Cubero? No, hicieron todo mal. Todos tienen errores". La discusión sigue abierta mientras la organización del cumpleaños de Allegra Cubero continúa generando repercusiones.