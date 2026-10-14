La muerte de Jorge “Roña” Castro generó conmoción y ahora también quedó atravesada por una denuncia que despertó fuertes cuestionamientos. Durante su participación en La Mañana de Moria, la periodista Mercedes Ninci compartió el testimonio de un hombre que habría presenciado la descompensación del excampeón mundial de boxeo en el Bingo de Morón y apuntó contra la supuesta falta de asistencia médica inmediata.

La acusación más contundente surgió al describir las condiciones en las que, según el relato, transcurrió la emergencia. “Lo dejaron morir, no había un enfermero, no había un médico. En estas salas que facturan millones, la ambulancia tardó 15 minutos”, expresó Mercedes Ninci, visiblemente indignada por la situación que le habrían transmitido. La periodista puso el foco en la presunta ausencia de profesionales de la salud dentro del establecimiento.

El hombre que aportó su versión fue identificado como Marcos, quien habría estado cerca de Roña Castro cuando comenzó a sentirse mal. Según contó, todo ocurrió de manera repentina y el exboxeador llegó a manifestarle que tenía una molestia en el pecho antes de desplomarse. “Simplemente se descompuso, me dice ‘me duele el pecho’, y cayó”, relató el testigo, de acuerdo con lo reproducido en el ciclo televisivo.

En su descripción, Marcos remarcó que el deportista no habría mostrado señales evidentes de encontrarse mal instantes antes del episodio. “No le dio tiempo, estaba vivo, estaba lo más bien, pero no hay ninguna ambulancia acá, lo dejaron morir, estuvo 15 minutos hasta que vino la ambulancia”, aseguró. La declaración instaló dudas sobre la rapidez con la que se habría activado el operativo de emergencia.

A partir de estos dichos, Mercedes Ninci cuestionó los protocolos de prevención y asistencia en espacios que reciben diariamente a una gran cantidad de personas. Para reforzar su planteo, comparó la situación con la de los canales de televisión, donde señaló que debe haber profesionales sanitarios disponibles. Sus comentarios apuntaron a la importancia de contar con recursos para actuar ante una descompensación.

La periodista también sumó otro testimonio vinculado con el entorno del bingo. Según explicó al aire, había conversado con el encargado de un kiosco ubicado frente al establecimiento, quien le hizo referencia a personas que se sienten mal después de perder dinero. “Me decía el señor del kiosco de enfrente, se siente mal la gente porque pierde plata, encima estamos en pleno centro”, comentó Ninci.

¿Qué pasó realmente con el Roña Castro?

Por su parte, Marcos insistió en que, desde su perspectiva, el lugar no contaba con los recursos necesarios para responder rápidamente ante una emergencia. “Hay que tener una ambulancia como hacían antes, hace 28 años que vengo acá, no había un enfermera, nada”, manifestó. Su relato volvió a poner bajo la lupa la presunta falta de asistencia sanitaria que habría encontrado durante los momentos críticos.

Por ahora, las declaraciones difundidas en televisión no alcanzan para determinar si existieron fallas en la atención ni para atribuir responsabilidades por la muerte de Jorge “Roña” Castro, quien falleció a los 59 años. La supuesta demora de la ambulancia y la disponibilidad de personal médico deberán ser verificadas mediante información oficial. Mientras tanto, el testimonio de Marcos y las acusaciones de Mercedes Ninci mantienen abierta la polémica sobre lo ocurrido en el Bingo de Morón.