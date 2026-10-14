Noelia Vigliarolo encontró en los recuerdos de su relación una manera de despedir a Jorge “Roña” Castro. La novia del exboxeador publicó un mensaje en Instagram en el que habló de lo que habían construido juntos y del dolor de perderlo. Sus palabras mostraron el costado más íntimo de una historia atravesada por la convivencia y el acompañamiento.

El excampeón mundial murió a los 59 años después de descompensarse en el Bingo de Morón. Mientras se conocían detalles de lo sucedido, su pareja eligió hablar del hombre con el que había compartido sus días. En esa despedida, los viajes y las demostraciones de cariño ocuparon un lugar central, junto con la angustia por su ausencia.

Uno de los pasajes más dolorosos estuvo dedicado al hogar: “Ay mi amor, no me alcanza tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos”, escribió, al imaginar cómo cambiará su vida cotidiana.

Al recordar su vínculo con el Roña Castro, también reconoció que habían tenido diferencias. Sin embargo, destacó la decisión de acompañarse: “Nosotros siempre compañeros con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano”. Con esa frase describió una relación en la que, según expresó, el apoyo mutuo se había mantenido aun cuando no estaban de acuerdo.

Los agradecimientos tuvieron un espacio importante en el mensaje. “Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos. Viajamos, convivimos, compartimos… Gracias por cuidarme tanto, nunca me voy a olvidar de tus palabras y de decirme cuánto me amabas”, agregó. Así, recordó tanto las experiencias compartidas como las expresiones de amor que recibía de él.

La dificultad de pensar en el futuro sin Jorge “Roña” Castro apareció de manera directa en otro tramo de la publicación: “No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos mi amor, se me fue la vida. Te voy a amar siempre mi Roñis. Hasta siempre amor de mi vida, no sabés cuánto te vamos a necesitar”.

Su promesa de conservar aquellas palabras de amor quedó como uno de los recuerdos más personales de la despedida. Noelia Vigliarolo puso por escrito que no olvidará cómo él le decía lo que sentía por ella. En medio de la pérdida, eligió dejar registrado ese cariño y agradecer los cuidados que recibió durante los años que estuvieron juntos.