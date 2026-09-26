Daniel Osvaldo atraviesa un delicado momento de salud luego de haber sido internado de urgencia en el Hospital de Llavallol, donde permanece bajo cuidados intensivos tras presentar un cuadro que requirió una intervención quirúrgica.

El exfutbolista de Boca Juniors y de la Selección de Italia ingresó al centro médico con un derrame pleural derecho, una acumulación de líquido en el espacio que rodea al pulmón. Debido a la gravedad del cuadro, debió ser intervenido y actualmente continúa en observación en la unidad de terapia intensiva.

Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial que permita conocer con precisión cuál es su evolución. Sin embargo, en LAM dieron a conocer detalles sobre las horas previas a la internación y explicaron cómo fue que el exjugador terminó siendo trasladado al hospital.

Según la información brindada en el programa, Osvaldo llevaba varios días atravesando un cuadro de malestar en su domicilio y, en un primer momento, no habría aceptado recibir asistencia médica. La situación cambió cuando una de sus hermanas lo encontró en su vivienda.

Ante el estado en el que se encontraba, la familiar logró trasladarlo hasta el Hospital de Llavallol con la colaboración de un amigo cercano. Desde entonces, el exfutbolista permanece internado y bajo estrictos controles médicos mientras los profesionales siguen de cerca su evolución.

La preocupación también creció debido a que, por ahora, no trascendieron mayores precisiones sobre su estado después de la intervención. La ausencia de un informe médico oficial mantiene la expectativa sobre cómo responderá al tratamiento y cuál será el próximo paso en su recuperación.

Daniel Osvaldo en grave estado

En medio de este panorama, el periodista Pepe Ochoa aportó otro dato durante la emisión de LAM, relacionado con la situación económica que atravesaría Daniel Osvaldo desde hace algunos años. "Tengo entendido que no tiene prepaga", aseguró el panelista durante el programa.

De todos modos, hasta el momento no existen confirmaciones oficiales sobre si Daniel Osvaldo cuenta o no con una prepaga u obra social, por lo que ese aspecto de su situación sanitaria continúa sin esclarecerse. Por ahora, la atención está puesta en su evolución tras la intervención y en las próximas novedades que puedan surgir desde el hospital.