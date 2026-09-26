El ex futbolista Daniel Osvaldo se encuentra internado en terapia intensiva a causa de un derrame pleural que le provocó dificultades respiratorias en la noche del jueves.

La noticia recién trascendió en el final de la jornada del viernes luego que, el ex Huracán y Boca en el fútbol de la Argentina, haya permanecido durante toda la jornada en la terapia intensiva de una clínica de Lavallol, en la provincia de Buenos Aires.

Daniel Osvaldo ingresó de urgencia a una clínida de Lavallol en la noche del jueves 24 de septiembre.

Las causas que provocaron el estado crítico del goleador, quien también supo defender la camiseta de la Selección de Italia tras exitosos pasos por clubes europeos, se desconocen públicamente. Sin embargo, ya fue intervenido y está al cuidado de los profesionales.

Su estado provocó dificultades respiratorias, en una persona fumadora, que intensificó esa condición luego de dejar la actividad deportiva profesional.

Desde el 2020

El último partido como profesional, Osvaldo lo disputó en el 2020 con la camiseta de Banfield, donde solamente disputó dos encuentros.

A los 40 años de edad se encontraba abocado a su otra gran pasión que es la música, además de llevar adelante un programa de entrevistas para la plataforma del diario deportivo Olé.

Una de las últimas producciones que había realizado fue con el arquero Mariano Andújar, también ya retirado, y con quien compartió el plantel profesional de Huracán cuando Osvaldo era un joven promovido de las inferiores.