La visita de Facundo Moyano al programa de Moria Casán dejó una serie de momentos inesperados que continuaron generando repercusiones después de la entrevista. El exdiputado apareció cuando quedaban apenas ocho minutos para el final de La Mañana con Moria y aprovechó ese breve tiempo para realizar una extensa exposición.

Luego del encuentro, Moria Casán volvió a referirse a la situación en Puro Show y aportó información que no había trascendido durante la emisión. La conductora contó que Facundo Moyano llegó al estudio con un particular obsequio para ella: dos imágenes religiosas.

“Me regaló dos Vírgenes: la de Luján y una de la Virgen de San Nicolás porque su madre era devota”, relató la One, quien vinculó el gesto con un comentario que había realizado anteriormente sobre el acercamiento del exdiputado a la religión.

En ese sentido, Moria recordó una publicación que había generado repercusión y explicó cómo interpretó la reacción de su invitado. “Yo la otra vez había dicho que no le creía la foto con el rosario, ese ataque místico que le dio, y se ve que eso le dolió”, sostuvo al hablar sobre el episodio.

La conductora también reveló que el encuentro había comenzado a gestarse antes de la llegada de Moyano al canal. “Ayer me escribió y me dijo que quería venir, pero yo pensé que no iba a cumplir. Varias veces había prometido, pero después no vino. Al final apareció y fue fuerte todo lo que dijo”, contó sobre el contacto previo.

La entrevista también fue analizada dentro de Puro Show, donde surgió la impresión de que Moria Casán había quedado sorprendida por el comportamiento de su invitado. Sin embargo, la artista descartó esa lectura y explicó que había elegido una estrategia concreta durante esos minutos frente a las cámaras.

Moria Casán cara a cara con Facundo Moyano

“No. Él necesitaba hacer su catarsis, no quería pregunta ni repregunta y se lo respeté”, afirmó Moria, dejando en claro que prefirió no interrumpir el extenso descargo de Facundo Moyano.

Finalmente, la conductora detalló cómo decidió manejar la conversación: “Vino con una necesidad de hablar y yo lo dejé que diga, que entre en contradicciones o lo que sea y que la gente saque sus conclusiones”. Además, agradeció las imágenes religiosas que recibió y definió el gesto de Facundo Moyano como “un acto de amor”.