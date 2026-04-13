La salud de Soledad Silveyra encendió las alarmas en las últimas horas luego de que se confirmara la suspensión de varias funciones de la obra que protagoniza. La decisión, tomada por recomendación médica, generó preocupación entre sus seguidores y en el ambiente teatral, donde su presencia es una de las más valoradas de la temporada.

La actriz comparte escenario con Luis Brandoni en “Quién es Quién”, una propuesta que venía consolidándose con buen ritmo en cartelera. Si bien no es una de las obras más mediáticas, el peso de ambos artistas había logrado posicionarla como una opción fuerte dentro de la oferta teatral actual.

El freno repentino en las funciones sorprendió al público, especialmente porque no había señales previas de inconvenientes. Con el correr de las horas, se supo que todo respondía a una cuestión de salud de Soledad Silveyra, lo que obligó a priorizar su recuperación y suspender temporalmente la actividad.

Quien llevó algo de claridad fue Carlos Rottemberg, productor del espectáculo. En diálogo con la prensa, explicó que la actriz atraviesa una “dolencia” que la obligó a detenerse, aunque evitó dar detalles específicos para preservar la intimidad de la protagonista.

A pesar de la incertidumbre inicial, el propio productor se encargó de transmitir calma. Según sus palabras, la situación “no reviste gravedad” y confirmó que Soledad Silveyra ya se encuentra en su casa, enfocada en su recuperación y siguiendo las indicaciones médicas correspondientes.

Además, Rottemberg reveló que pudo comunicarse recientemente con la actriz, quien le aseguró que evoluciona favorablemente. Este dato llevó algo de alivio en medio de la preocupación, ya que indica que el cuadro está controlado y en proceso de mejora.

En cuanto al regreso al escenario, ya hay una posible fecha tentativa. Si todo evoluciona como se espera, Soledad Silveyra podría retomar las funciones a partir del miércoles, aunque esta decisión dependerá de su evolución en las próximas horas.

Por el momento, ni la actriz ni Luis Brandoni hicieron declaraciones públicas. Mientras tanto, el entorno teatral se mantiene expectante, aguardando novedades sobre el regreso de una de las figuras más queridas del espectáculo argentino.