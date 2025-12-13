La muerte de Héctor Alterio a los 96 años provocó una profunda conmoción tanto en la Argentina como en España, países donde desarrolló gran parte de su carrera. El actor falleció en Madrid, ciudad en la que residía desde hacía años, y la noticia fue confirmada oficialmente, generando una inmediata reacción en el mundo del espectáculo, atravesado por el dolor y el reconocimiento a una figura clave de la escena.

Entre los mensajes más sentidos se destacó el de Soledad Silveyra, quien utilizó sus redes sociales para despedir al actor con palabras que conmovieron a sus seguidores. La actriz compartió imágenes junto a él y expresó su tristeza con un mensaje cargado de emoción, en el que confesó no poder contener las lágrimas frente a la pérdida de quien consideró uno de los más grandes intérpretes.

El mensaje de Soledad Silveyra reflejó el sentimiento de muchos colegas que trabajaron junto a Héctor Alterio a lo largo de décadas. La actriz dejó en claro la admiración profesional y el cariño personal que los unía, y destacó la enorme trayectoria del actor, marcada por el talento, la pasión y un compromiso artístico que atravesó generaciones.

Nacido en Buenos Aires en 1929, Héctor Alterio inició su camino en el teatro a fines de la década del 40. Su formación en arte dramático y su participación en proyectos innovadores lo convirtieron en uno de los impulsores de la renovación teatral en los años 60, etapa fundamental para el desarrollo cultural argentino.

Su reconocimiento en el cine llegó con fuerza en los años 60 y 70, pero su vida cambió drásticamente en 1975, cuando debió exiliarse en España tras recibir amenazas de la Triple A. En Madrid reconstruyó su carrera y se consolidó como una figura respetada del cine español, trabajando con destacados directores y recibiendo premios de gran prestigio.

A pesar del exilio, Héctor Alterio nunca se desvinculó de la Argentina. Fue protagonista de películas fundamentales como La tregua, Camila, La historia oficial y El hijo de la novia, obras que lo posicionaron como un referente indiscutido del cine nacional y lo acercaron a nuevas generaciones de espectadores.

La Asociación Argentina de Actores también expresó su pesar con un mensaje institucional en el que destacó el legado artístico y humano de Héctor Alterio, resaltando su compromiso con el teatro, el cine y la televisión, y acompañando a su familia y seres queridos en este difícil momento.

Las palabras de Soledad Silveyra, sumadas a los homenajes de colegas e instituciones, sintetizan el sentimiento colectivo: la despedida de un artista inmenso, cuya obra trascendió fronteras y épocas, y cuyo nombre quedará para siempre ligado a la historia cultural argentina.