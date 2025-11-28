El mundo del teatro se encontró con un golpe inesperado cuando se confirmó que Luis Brandoni no podría presentarse en las funciones previstas para el fin de semana. La noticia generó preocupación inmediata entre sus colegas y el público que esperaba despedir la temporada porteña de Quién es Quién, la obra que compartía junto a Soledad Silveyra. Lo que hasta hace unos días parecía un cierre de año con aplausos asegurados dio un giro abrupto por un cuadro de salud que obligó a frenar todo.

La alerta se encendió luego de que la producción anunciara que Brandoni había sufrido una descompensación súbita que lo dejó sin margen para subirse al escenario. Fuentes de la obra confirmaron que el actor padeció un pico de presión, un episodio que, aunque controlado, lo dejó “cansado y muy débil”, motivo suficiente para suspender la actividad mientras los médicos avanzan con una batería de estudios.

El productor Carlos Rottemberg, con quien mantiene una relación profesional de décadas, fue quien aportó detalles claros sobre la situación. Contó que el malestar comenzó el domingo y derivó en la cancelación inmediata de las funciones, que luego se extendió al miércoles y jueves al no ver la mejoría que esperaban: “Beto tuvo un pico de presión. Está haciéndose estudios que no muestran nada grave, pero estuvo bastante caído en la semana”, explicó, subrayando la importancia de priorizar el descanso.

La preocupación se intensificó cuando Luis Brandoni no apareció en el lanzamiento de la temporada teatral de Mar del Plata 2026, un evento en el que su presencia estaba confirmada. Rottemberg comunicó frente a todos que el actor estaba cumpliendo con consultas médicas y que le había manifestado su tristeza por no poder asistir.

Su compañera de elenco, Soledad Silveyra, también relató cómo vivió esos momentos y dejó entrever la magnitud del susto: “El domingo, Beto me llama y me dice que no se sentía bien, que tenía la presión alta… Él quería ir al Anchorena para que le dieran algo y poder hacer las funciones igual”, recordó, emocionada. Su testimonio dejó claro que Luis Brandoniintentó continuar a pesar del malestar, reflejando el nivel de compromiso que lo acompaña desde siempre.

Por ahora, el actor permanece en observación, siguiendo los pasos que indicaron los especialistas y esperando completar los estudios que permitan confirmar su recuperación. La producción ya anunció que el regreso será recién en enero, cuando Quién es Quién desembarque en Mar del Plata, siempre y cuando reciba el aval médico necesario.

En este tramo final del año, con 85 años y una agenda teatral intensa, la pausa se volvió inevitable. Y aunque el público extraña su presencia en escena, tanto colegas como familiares coinciden en lo mismo: ahora, lo urgente es cuidarlo. El aplauso podrá esperar; la salud no.