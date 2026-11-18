La noticia de que Mariano Chihade había quedado en observación se conoció el martes, cuando su productora dio a conocer el resultado de un estudio de cerebro. Un día después, el Instituto Fleni informó que el marido de Mariana Fabbiani había sido operado en su sede de Belgrano y que su evolución era favorable. La conductora acompaña al productor durante su recuperación.

Hasta este miércoles, la información pública sobre la salud de Chihade provenía del parte que había compartido Mandarina. El productor se había presentado para hacerse una serie de estudios que tenía programados. Entre los antecedentes que mencionaba ese primer informe figuraba una resonancia magnética de cerebro en la que los médicos ya habían identificado una imagen nodular.

La referencia a esa imagen daba contexto a la internación de Mariano Chihade. En aquel momento, lo que su productora comunicó fue que permanecería bajo observación médica. El término 'imagen nodular' describía el hallazgo de la resonancia, aunque en la información difundida el martes no se precisaba de qué se trataba. La novedad sobre la cirugía del esposo de Mariana Fabbiani llegó recién al día siguiente.

Esta vez fue el propio instituto el que dio a conocer el parte y confirmó que la operación ya había terminado. El equipo médico dedicó las primeras líneas a contar dónde había tenido lugar la intervención y cómo había transcurrido. “En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade fue intervenido quirúrgicamente en Fleni, sede Belgrano. La cirugía se desarrolló sin complicaciones”.

Sobre las horas posteriores a la operación, el informe aportó también un detalle de la intimidad del productor, que transita la internación junto a los suyos. “Actualmente se encuentra en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia”, comunicó el centro de salud al describir cómo estaba el paciente al momento de emitir el parte.

Mariana Fabbiani permanece junto a su marido en esta etapa. El informe que difundió el Fleni este miércoles se circunscribe al resultado de la intervención y al estado de Mariano Chihade durante el posoperatorio. Por ahora, queda pendiente conocer cuánto tiempo seguirá internado en Belgrano. La última evaluación de los médicos que lo atienden da cuenta de una recuperación que marcha favorablemente.