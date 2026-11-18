La preocupación por la salud de Mariano Chihade, marido de Mariana Fabbiani, generó conmoción en el mundo del espectáculo luego de conocerse que el productor permanece internado y deberá someterse a una intervención quirúrgica. En medio de la incertidumbre, la conductora decidió expresarse públicamente y compartir un mensaje cargado de emoción.

El productor ingresó al Instituto Fleni, en su sede del barrio porteño de Belgrano, para realizarse una serie de estudios que estaban programados. Sin embargo, durante las evaluaciones médicas se confirmó la existencia de una imagen nodular detectada previamente en una resonancia magnética cerebral, motivo por el cual quedó internado.

La información fue difundida a través de un comunicado de Mandarina Contenidos, la productora fundada por Chihade, en el que se explicó que deberá atravesar una operación. Mientras los profesionales completan los estudios necesarios para avanzar con el procedimiento, el empresario permanece acompañado por sus familiares.

Preocupación extrema por el marido de Mariana Fabbiani

Ante la repercusión de la noticia y las numerosas muestras de cariño que comenzaron a recibir, Mariana Fabbiani utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo. La presentadora de DDM eligió unas palabras sencillas, pero cargadas de significado, para referirse a la situación que atraviesa junto a sus seres queridos.

“Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento”, escribió la conductora en una historia de Instagram, donde dejó en evidencia cuánto valoran el acompañamiento recibido durante estas horas difíciles.

En el mismo mensaje, Fabbiani hizo un pedido especial a quienes siguen de cerca la evolución de su marido y expresó una frase esperanzadora: “Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará”. El mensaje fue acompañado por emojis de oración y un corazón, en una publicación que rápidamente despertó numerosas reacciones.

Además, la conductora compartió una imagen de Nuestra Señora que Desata los Nudos, una advocación religiosa a la que muchas personas recurren en momentos complejos. El gesto reflejó también el refugio espiritual que encontró para afrontar la situación y acompañar a su pareja mientras permanece bajo atención médica.

Por su parte, el parte oficial indicó que Mariano Chihade se encuentra clínicamente estable y que continúa internado mientras se completan las evaluaciones previas a la cirugía. Hasta el momento no se precisó cuándo será la intervención ni se brindaron mayores detalles sobre el cuadro. La familia, en tanto, atraviesa estos días con cautela, agradecimiento y la esperanza de una pronta recuperación.