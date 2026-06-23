La salida de Flor Peña de Luzu TV está lejos de haber quedado cerrada con el comunicado del canal. Después del escándalo por la fake news sobre Jorge Messi, la actriz prepara una demanda millonaria contra la señal de streaming y el conflicto con Nico Occhiato entra ahora en un terreno mucho más tenso.

La versión fue expuesta por Luis Bremer y luego retomada por Ángel de Brito, quienes detallaron cuál sería el reclamo que analiza la actriz junto a su entorno legal. El punto central es que Flor Peña no solo discutiría su salida del programa, sino también la forma en que fue apartada después del episodio.

En medio de las primeras explicaciones públicas, Flor Peña había dado una frase que ahora toma otro peso: “Acordamos algo que a él sirva y a mí también”. Sin embargo, detrás de esa salida pactada habría una lectura distinta sobre cómo se manejó internamente la desvinculación.

Bremer explicó que el problema estaría en el procedimiento elegido por Luzu TV. “El tema es que la desafectan primero verbalmente, públicamente, y luego por un mensaje de texto. Entonces, la informalidad de este proceso dio pie a Flor Peña a decir ‘La forma en que a mí me rajan, sin haber echado a los demás, que eran los responsables de su empresa, habla de una injuria hacia mí’”, sostuvo.

La situación también salpica directamente a Nico Occhiato, porque el planteo apunta a la diferencia entre el discurso público y la consecuencia aplicada. “No es que Nico Occhiato agradeció cuando reapareció en Luzu. Nico Chiato habló de la situación, pidió disculpas por el medio, y dijo ‘Son errores que ocurren’. Pero si son errores humanos que ocurren, ¿por qué tiraste por la ventana a Flor Peña?”, cuestionó el periodista.

El reclamo económico sería contundente. “¿Qué va a reclamar Flor Peña? La totalidad del contrato más una compensación económica”, afirmó Bremer, al referirse al vínculo laboral que la actriz tenía previsto sostener durante la temporada del ciclo junto a Marley.

La estrategia de la actriz apuntaría a remarcar que ella no tenía a cargo el equipo de producción y que actuó a partir de una indicación recibida al aire. “No, vos sos conductora, Marley es conductor, y el equipo de producción lo pone la empresa. Entonces Flor se va a parar en ‘Yo cumplí una orden, que me dieron no una, sino dos veces, de decir una noticia. Se va a parar allí y va a decir ‘Che, si quien me dio la orden sigue en la empresa, y si a Marley tampoco lo desvinculan, ¿por qué se la agarraron solo conmigo?’”

Por ahora, el vínculo entre Flor Peña y Nico Occhiato parece no tener retorno. “Volver no va a volver”, cerró Bremer, dejando claro que la disputa ya no pasa por una reincorporación, sino por una demanda que puede abrir un nuevo frente judicial para Luzu TV.