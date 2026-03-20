La salud de Stevie Young generó preocupación en las últimas horas luego de su internación en Buenos Aires, justo antes del esperado regreso de AC/DC al país. El guitarrista rítmico fue hospitalizado tras presentar un malestar al llegar a la Argentina.

Finalmente, en la mañana de este viernes, Stevie Young recibió el alta médica del sanatorio Mater Dei. Según trascendió, la familia del músico será la encargada de comunicar cualquier novedad, motivo por el cual no se difundió un parte oficial.

Desde el entorno de AC/DC llevaron tranquilidad a los fanáticos al asegurar que el guitarrista se encuentra “bien y con buen ánimo”. La decisión de internarlo fue meramente preventiva, con el objetivo de realizarle estudios y descartar complicaciones mayores.

El episodio ocurrió en un momento clave, ya que la banda se prepara para presentarse en el Estadio Monumental con su gira “Power Up Tour”. Las fechas previstas, 23, 27 y 31 de marzo, ya se encuentran completamente agotadas.

La presencia de Stevie Young en estos shows es fundamental, no solo por su rol actual sino también por su historia dentro de la banda. El músico asumió el puesto de guitarrista rítmico en 2014, tras la salida de su tío, Malcolm Young, debido a problemas de salud.

Sin embargo, su vínculo con AC/DC viene de mucho antes. En 1988, ya había reemplazado temporalmente a Malcolm Young durante una gira en Norteamérica, consolidando con el tiempo su lugar dentro del grupo.

La llegada de la banda a la Argentina se dio tras un paso por Santiago de Chile, donde ofrecieron un show como parte del mismo tour. El regreso al país marca un momento histórico, ya que pasaron 16 años desde su última presentación en River Plate.

El actual lineup de AC/DC incluye a Brian Johnson, Angus Young, Stevie Young, Matt Laug y Chris Chaney, quienes prometen un show potente con clásicos y nuevas canciones del disco “Power Up”, lanzado en homenaje a Malcolm Young.