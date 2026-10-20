La tercera eliminación de MasterChef Celebrity se convirtió en tema de conversación apenas el jurado anunció su decisión. En redes, la salida de Morena Beltrán provocó reacciones distintas: hubo quienes lamentaron que la periodista deportiva dejara el programa y quienes encontraron en el resultado material para hacer memes. Las bromas no apuntaron únicamente al plato que presentó.

Todo empezó con un desafío que sorprendió a los participantes. Al llegar a la cocina, tuvieron que meter la mano en unas cajas para descubrir el ingrediente de la gala: mondongo. Cada uno podía elegir cómo prepararlo. Varios apostaron por el guiso, mientras que Beltrán y Julieta Nair Calvo decidieron hacer milanesas.

Después de probar los platos, los chefs dejaron a ambas en la definición final. Consideraron que la milanesa de Morena Beltrán era la menos lograda y la eligieron como la tercera eliminada del certamen. Ese anuncio, después de una noche de suspenso, fue el punto de partida para los comentarios que comenzaron a circular entre los espectadores.

Una parte del público expresó tristeza por la despedida de la periodista. Beltrán se mostró emocionada al dejar las cocinas y agradeció las tres semanas que compartió con sus compañeros. En paralelo, otros usuarios respondieron con humor al resultado y convirtieron la eliminación en uno de los temas de la noche en redes sociales.

Sebastián Vignolo apareció en varias de esas bromas. Algunos espectadores recordaron que, según ellos, ya había adelantado que Morena sería eliminada y jugaron con la idea de haber llegado a la gala sabiendo cómo terminaba. Los memes tomaron ese supuesto spoiler como remate de una definición que el programa había reservado para el final.

Otra línea de publicaciones apuntó a la presencia de Morena Beltrán en pantalla. Algunos usuarios ironizaron con que, a su juicio, había tenido poco protagonismo en MasterChef Celebrity y que su ausencia no cambiaría demasiado el desarrollo del reality. Fue una percepción de esos espectadores, no una conclusión sobre su participación durante la competencia.

Así, una prueba que empezó con cajas misteriosas y terminó con dos milanesas de mondongo dio lugar a bromas por motivos muy distintos. Entre quienes sintieron la salida, quienes creyeron que Vignolo había arruinado la sorpresa y quienes comentaron el tiempo que Morena aparecía en pantalla, la eliminación siguió dando que hablar después de los créditos.