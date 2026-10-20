La tercera gala de eliminación de MasterChef Celebrity llegó este lunes 19 de octubre con una sorpresa para los participantes. Al entrar a la cocina, encontraron unas cajas en las que tuvieron que meter la mano para descubrir el ingrediente de la noche. Recién entonces supieron que su continuidad dependería de lo que lograran hacer con mondongo.

La consigna les daba libertad para elegir la receta. Varios famosos fueron por el guiso, una preparación conocida para ese ingrediente. Otros buscaron una alternativa distinta ante Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana. Esa elección terminaría siendo decisiva cuando el jurado comenzó a comparar los platos.

Además, la definición llegó en un día poco habitual para el reality de Wanda Nara. Los cambios en la programación de Telefe habían desplazado la última chance al domingo y la eliminación al lunes. Después de evaluar las preparaciones, los chefs fueron anunciando quiénes podían continuar hasta dejar a dos participantes frente a la decisión final.

Quién fue la tercera eliminada de MasterChef Celebrity

Morena Beltrán y Julieta Nair Calvo quedaron en la definición. Las dos habían elegido hacer una milanesa de mondongo, pero sus resultados no convencieron al jurado tanto como los demás platos de la noche. La decisión se concentró entonces en cuál de las dos preparaciones había quedado menos lograda.

Finalmente, los chefs eligieron eliminar a Morena Beltrán. La periodista deportiva se convirtió así en la tercera participante en abandonar MasterChef Celebrity, mientras que Julieta Nair Calvo consiguió seguir en carrera. El jurado no atribuyó la salida a un error puntual en la devolución relatada, sino a la comparación entre los platos que habían llegado a esa instancia.

Antes de que Morena dejara su lugar, Damián Betular valoró el esfuerzo que había hecho durante sus tres semanas en el programa. “More, tenés que estar muy contenta. Es un trago amargo, pero lo diste todo. Estamos felices de que te hayas animado a entrar a MasterChef”, le dijo. Germán Martitegui también señaló que la competencia había sido especialmente difícil porque los demás habían cocinado bien.

Morena Beltrán escuchó la devolución emocionada y agradeció tanto a los chefs como a quienes compartieron la experiencia con ella: “Muchas gracias, me voy re contenta. MasterChef es un espacio re sano, se comparten valores en la cocina, les agradezco. Aprendi y me llevo hermosos recuerdos”.

La despedida cerró una noche en la que dos participantes apostaron por la misma idea, pero solo una pudo continuar. Morena dejó MasterChef Celebrity tras tres semanas de competencia y con el reconocimiento del jurado por haberse animado a entrar a las cocinas del programa.