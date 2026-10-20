La gala de eliminación de MasterChef Celebrity se emitió este lunes 19 de octubre, después de los cambios en la programación de Telefe que la desplazaron del domingo. El nuevo día no alteró su posición en el horario central: mientras el jurado definía al tercer eliminado, el reality conducido por Wanda Nara volvió a quedar por delante de Otro día perdido, el ciclo de Mario Pergolini en El Trece.

A las 22:38, la medición mostraba 11,6 puntos para MasterChef Celebrity y 6,1 para Otro día perdido. Ese corte permite comparar a los dos programas en el mismo momento de la noche y muestra que Telefe llevaba una ventaja clara sobre su competidor directo.

Qué diferencia le sacó MasterChef Celebrity a Otro día perdido

La distancia entre ambos fue de 5,5 puntos de rating. En términos de audiencia medida, el reality rozaba el doble del registro del programa de Pergolini: sus 11,6 puntos quedaban apenas por debajo de duplicar los 6,1 que marcaba El Trece. Se trató de una diferencia registrada a las 22:38, no del resultado promedio de toda la emisión.

Los demás canales incluidos en esa medición aparecieron más lejos. BTV, por América, registró 1,8 puntos, mientras que Bienvenidos a ganar, en El Nueve, obtuvo 1,2. Así, Otro día perdido conservaba el segundo lugar entre esas propuestas, aunque no conseguía acercarse a la cifra de MasterChef Celebrity.

Durante la noche, el programa de Telefe también rondó los 12 puntos en sus registros más altos. Ese dato muestra que los 11,6 puntos del corte comparativo no fueron su marca más elevada. No se informó, en cambio, un promedio final de la gala que permita comparar el rendimiento completo de ambos ciclos.

La emisión tuvo como desafío principal cocinar mondongo y terminó con Morena Beltrán como tercera eliminada, después de una definición frente a Julieta Nair Calvo. Ese desenlace fue el eje de la gala, pero los números disponibles corresponden a momentos concretos del programa: no permiten atribuir el pico de audiencia a la decisión del jurado.

Con la eliminación trasladada al lunes, MasterChef Celebrity mantuvo el liderazgo de su franja. El dato más preciso del enfrentamiento con El Trece fue el de las 22:38: 11,6 contra 6,1, con una ventaja de 5,5 puntos para Telefe, mientras que el reality alcanzó marcas cercanas a los 12 en otros tramos de la noche.