La historia de amor de Andrea Rincón y Mauricio Corrado sumó un capítulo inesperado luego de que la actriz confirmara que ambos avanzarán finalmente hacia el matrimonio. Después de varios años de vínculo, con separaciones, reconciliaciones y distintos momentos de crisis, la pareja decidió volver a apostar por su relación y ponerle fecha a su casamiento.

El anuncio fue realizado por la propia Andrea Rincón, quien contó que atravesó un importante proceso de transformación antes de tomar la decisión de pasar por el altar. La artista explicó que su manera de entender el amor cambió con el tiempo y que las experiencias vividas junto a Mauricio Corrado fueron determinantes para llegar a este presente.

“¿Por qué me caso? Aprendí a amar bien”, aseguró la actriz al hablar sobre los motivos que la llevaron a dar este paso. Según relató, durante mucho tiempo tuvo dificultades para entregarse por completo a una relación y debió atravesar diferentes situaciones para comprender qué quería realmente para su vida sentimental.

Andrea Rincón y una confesión inesperada

En ese recorrido también hubo momentos de incertidumbre. Andrea Rincón reconoció que en más de una oportunidad pensó en terminar definitivamente el vínculo, aunque Mauricio Corrado decidió permanecer a su lado. “Hubo idas y vueltas, pero cuando vino el miedo y traté de romper todo, él se mantuvo ahí”, contó al recordar una de las etapas más complejas de la pareja.

La artista también vinculó su presente con un profundo trabajo personal y con su acercamiento a la espiritualidad. “Acepté dar este paso después de mucha terapia y un arduo trabajo interno”, explicó. Para Andrea Rincón, ese proceso le permitió revisar viejos temores, trabajar sobre sus inseguridades y modificar la manera en la que se relaciona con las personas que forman parte de su vida.

El casamiento civil de Andrea Rincón y Mauricio Corrado está previsto para el 19 de noviembre, una fecha cargada de significado para la actriz. Ese día coincide con el cumpleaños de su abuela Ñata y también con una experiencia que, según contó, fue importante en su acercamiento a Dios. La ceremonia religiosa está pensada para el 7 de marzo, acompañada por una celebración más grande.

Andrea Rincón y una confesión inesperada

Sin embargo, una de las revelaciones que más sorprendió fue la decisión que ambos tomaron respecto de su intimidad. Andrea Rincón aseguró que decidió esperar hasta el matrimonio para volver a tener relaciones sexuales con su pareja. “Quiero llegar al altar sin relaciones sexuales”, afirmó, dejando en claro que la elección está directamente relacionada con sus nuevas convicciones religiosas.

La actriz explicó que esta determinación representa para ella una forma de vivir su fe y agradecer por los cambios que experimentó. “Como una obediencia. Como una manera de agradecerle a Dios todo lo que hizo por mí”, sostuvo. Además, Andrea Rincón reveló que uno de sus mayores deseos es formar una familia y que imagina a Mauricio Corrado como el compañero con quien quiere construir esa nueva etapa de su vida.