Un inesperado accidente cambió por completo la rutina de Estefanía Pasquini, quien utilizó sus redes sociales para contar que sufrió una importante lesión en uno de sus brazos. La nutricionista decidió relatar lo sucedido para llevar tranquilidad a sus seguidores y mostrar las consecuencias del fuerte golpe que recibió.

La esposa de Alberto Cormillot explicó que todo ocurrió por un mal cálculo al perder el equilibrio. En una charla con TN Show, brindó detalles del episodio y recordó el instante en el que comprendió que la lesión era de gravedad. “Me caí para atrás porque no calculé bien y cuando caí, paré con una sola mano todo el cuerpo. Escuché ‘clac’. Era como un acordeón y ahí me fracturé”, relató.

Tras el accidente, Estefanía Pasquini publicó una imagen en sus historias de Instagram donde dejó ver el yeso que inmoviliza su brazo derecho. Fiel a su estilo, acompañó la foto con una cuota de humor al escribir: “No paro de triunfar”, tomándose con ironía el difícil momento que le toca atravesar.

¿Qué le pasó a Estefania Pasquini?

La publicación generó una rápida reacción entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y deseos de una pronta recuperación. Si bien la lesión obligará a modificar parte de su rutina diaria, la nutricionista se mostró de buen ánimo y decidió compartir el proceso con quienes la siguen.

Uno de los momentos más tiernos llegó cuando mostró la conversación que mantuvo con Emilio, el hijo que tiene junto a Alberto Cormillot. El pequeño, preocupado por ver a su mamá con el brazo inmovilizado, quiso saber qué le había ocurrido.

“¿Estás enferma?”, le preguntó el nene. Ella respondió con paciencia: “No, no, no es enferma la palabra. Estoy golpeada”. Luego, ante la curiosidad del pequeño, agregó: “Sí, me caí. Me caí feo”, intentando explicarle de manera sencilla lo sucedido.

¿Qué le pasó a Estefania Pasquini?

Sin perder la espontaneidad que lo caracteriza, Emilio lanzó una respuesta que provocó risas entre los seguidores de Estefanía Pasquini. “Entonces, sos retorpe”, le dijo sin filtros. La nutricionista, entre risas, lo corrigió con cariño: “Bueno, pará, tampoco tan torpe, o sea... Tuve un desliz, pero...”.

Mientras comienza la recuperación de la fractura, Estefanía Pasquini continúa compartiendo su día a día en las redes sociales, donde suele mostrar aspectos de su vida familiar junto a Alberto Cormillot y Emilio. En esta oportunidad, un accidente doméstico terminó convirtiéndose en una anécdota que mezcló preocupación, humor y el afectuoso intercambio con su hijo.