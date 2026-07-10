La convivencia en Gran Hermano volvió a quedar marcada por un fuerte conflicto que rápidamente se viralizó en redes sociales. Esta vez, las protagonistas fueron Tamara Paganini y Sol Abraham, quienes pasaron de compartir un momento distendido a protagonizar una discusión cargada de gritos, reproches y acusaciones por una situación que generó un profundo malestar dentro de la casa.

Todo comenzó durante una broma en la que varios participantes interactuaban entre sí. En medio del juego, Sol Abraham tomó de la cabeza a Tamara Paganini y la acercó hacia otro concursante. Lo que para algunos parecía un simple chiste fue interpretado de una manera completamente diferente por Tamara, que reaccionó de inmediato al sentir que se habían sobrepasado sus límites.

Visiblemente molesta, Tamara Paganini le reclamó a los gritos: "Me lastimaste el labio", dejando en evidencia su enojo. La respuesta de Sol Abraham tampoco ayudó a calmar la situación. "No me hables así", le pidió, aunque esa frase terminó alimentando aún más la discusión entre ambas participantes.

Lejos de bajar el tono, Tamara Paganini continuó con sus cuestionamientos y fue tajante: "Te hablo así porque sos una maleducada. Una maleducada y una irrespetuosa". Además, remarcó que nunca había aceptado participar de ese juego y explicó que el problema no era la broma en sí, sino que alguien decidiera por ella sin consultarle.

En medio del cruce, la ex participante de Gran Hermano dejó una de las frases más contundentes de la pelea. "Vos estabas jugando. Yo no estaba jugando. En todo caso, cuando yo quiero jugar yo juego. Yo le voy a dar un beso cuando yo quiera, no cuando vos quieras", expresó, dejando clara su postura sobre el consentimiento y el respeto por las decisiones personales.

Por su parte, Sol Abraham intentó bajar la tensión ofreciendo disculpas en reiteradas oportunidades. "Fue sin mala intención", aseguró. Luego insistió: "Te dije tres veces: si te molestó esto, te pido disculpa, pero vos a mí no me podés hablar así, ni vos ni nadie me puede hablar así", buscando dar por terminado el enfrentamiento.

Se pudrió todo en la casa de GH

Sin embargo, para Tamara Paganini las disculpas no alcanzaban. "No me importa la intención, el hecho es un facto", respondió con firmeza. Luego profundizó su reclamo al señalar: "No da que vos manejés mi cuerpo, mi boca. ¿Vos me pediste permiso para agarrarme la boca a mí y ponérmela con la de él?", cuestionando la actitud de su compañera durante el juego.

La discusión terminó sin un acuerdo entre ambas. Cansada del intercambio, Sol Abraham decidió retirarse del lugar y lanzó una última frase antes de alejarse: "No, estás desquiciada. Yo cuando alguien me habla de alguna manera así, me voy. Hablá sola". Las imágenes del fuerte cruce en Gran Hermano no tardaron en recorrer las redes sociales, donde el episodio abrió un intenso debate entre los seguidores del reality.