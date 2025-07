El accidente de Alberto Cormillot en vivo que preocupó a Estefanía Pasquini: “Nunca me pasó”

En la última edición de Cuestión de peso se vivió un instante inesperado que generó susto en el estudio. Todo comenzó cuando Alberto Cormillot, conocido por su energía y entusiasmo, hizo un movimiento brusco que terminó provocando la caída de un cartel ubicado detrás suyo.

El ruido del objeto al golpear el piso alertó a todos los presentes, pero quien más se sobresaltó fue Estefanía Pasquini, su esposa y colega, que no pudo evitar manifestar su preocupación. El momento quedó registrado y sorprendió a la audiencia por la reacción espontánea de la nutricionista.

Rápido de reflejos, Sergio Verón intervino para calmar la situación y aseguró que no había pasado a mayores. “Que no se caiga el doctor”, exclamó, intentando ponerle humor a la escena. Afortunadamente, Alberto Cormillot no sufrió ningún golpe ni lesión, y todo quedó en una anécdota dentro del ciclo.

Fiel a su estilo, el reconocido médico tomó el episodio con humor y hasta hizo un comentario que generó risas en el estudio. “Es la primera vez en 61 años de televisión que tiro un cartel abajo”, lanzó con picardía mientras Mario Massaccesi se refería al curioso blooper en pleno aire.

Más allá del susto, Alberto Cormillot aprovechó sus redes para compartir una reflexión sobre un tema que lo tiene muy involucrado: la paternidad. El especialista habló de los desafíos que enfrenta a diario en la crianza de Emilio, el hijo que tiene junto a Estefania Pasquini.

A través de un video, confesó que durante años dio consejos sobre la alimentación infantil, pero que desde que es papá entendió que la teoría muchas veces choca con la práctica. “Decir lo que hay que hacer es fácil, lo difícil es el cómo”, admitió con sinceridad.

El doctor, que suele compartir experiencias de su vida personal, remarcó que ser padre es un aprendizaje constante y que sigue incorporando herramientas día a día. “Lo único que me queda es armarme de paciencia y tratar de ser mejor cada día”, cerró.

Así, entre un pequeño susto en vivo y una reflexión íntima, Alberto Cormillot volvió a mostrar su costado humano y cercano, recordando que, más allá de su trayectoria, sigue aprendiendo, tanto en la tele como en casa.