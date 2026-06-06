La muerte de Carlos “Indio” Solari continúa generando una profunda conmoción en el mundo artístico argentino. A las múltiples muestras de afecto que aparecieron en las últimas horas se sumó la de Wos, quien eligió una imagen íntima y un mensaje cargado de emoción para despedir al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Lejos de los homenajes multitudinarios y de las postales sobre el escenario, el músico y rapero compartió una fotografía inédita junto al Indio Solari. En la imagen se los puede ver sentados en un banco de madera durante un atardecer, compartiendo una charla relajada y una cerveza, en una escena que refleja cercanía y admiración mutua.

La publicación rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el valor simbólico de ese encuentro entre dos referentes de distintas generaciones de la música argentina. La foto mostró una faceta más personal del artista fallecido, lejos de la figura mítica que construyó durante décadas.

Junto a la imagen, Wos escribió unas palabras que impactaron a sus seguidores por la sinceridad del mensaje. “Gracias eternas, Indio. Hoy que necesito palabras tengo pocas, esta tristeza y un profundo agradecimiento. Nos cambiaste la vida a muchos. Te vamos a extrañar de maneras que aún no imaginamos. Llevo tu música y tu amistad en el corazón. Hasta siempre”, expresó.

La despedida dejó en evidencia que la relación entre ambos trascendía la admiración artística. El mensaje hizo referencia no solo al legado musical del creador de clásicos inolvidables, sino también al vínculo personal que habían construido con el paso de los años.

La partida de Indio Solari ocurrió el 5 de junio de 2026 en su vivienda de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó. Tenía 77 años y desde hacía varios años convivía públicamente con el Parkinson, enfermedad que él mismo había dado a conocer en distintas entrevistas.

A lo largo de su carrera, Indio Solari se convirtió en una de las figuras más influyentes de la cultura popular argentina. Sus letras, su estilo y la convocatoria masiva que generó marcaron a varias generaciones de músicos, entre ellos artistas más jóvenes como Wos, que encontraron en su obra una fuente permanente de inspiración.

La fotografía compartida por el rapero terminó transformándose en una de las despedidas más emotivas de las últimas horas. Una imagen sencilla, sin artificios, que retrata un encuentro genuino entre dos artistas unidos por la música y que hoy cobra un significado especial para quienes siguen recordando el enorme legado de Indio Solari.