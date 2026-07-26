Ganar el juicio no significó terminar con el conflicto para Esteban “Negro Onty” Ontivero. La Justicia de Córdoba falló a favor del exparticipante de Gran Hermano y ordenó que su expareja lo indemnice, aunque él advirtió que todavía podría pasar otro año antes de cobrar el dinero y cerrar una causa que lo desgastó profundamente.

La Cámara en lo Civil y Comercial de Río Cuarto confirmó la condena contra Tania Elizabeth Aguilera por las acusaciones que difundió públicamente cuando el Negro Onty ingresó al reality de Telefe. Según la resolución, aquellas publicaciones afectaron el honor y la salud emocional del cordobés. La mujer deberá pagarle 1.828.000 pesos más los intereses correspondientes.

A pesar del resultado favorable, el exjugador expresó en sus historias de Instagram el agotamiento que le produjo el extenso proceso judicial. “Lo harto y cansado que me tiene este tema, es impresionante. Eterno, tres año ya. Agota, agota y cada vez más largo. Es interminable”, manifestó al explicar que la sentencia todavía no representa un cierre definitivo.

El origen del enfrentamiento se remonta al momento en que el cordobés entró a la casa de Gran Hermano 2023/2024. Mientras permanecía aislado y sin posibilidades de defenderse, su expareja publicó en X una serie de mensajes en los que lo señalaba como supuesto “padre abandónico” y aseguraba que había dejado sola a una mujer embarazada. Las acusaciones se viralizaron y dañaron su imagen ante el público.

La situación tuvo un giro determinante una vez que Esteban Ontivero abandonó la competencia. El joven se sometió a una prueba de ADN y el resultado estableció que no era el padre del hijo que esperaba la mujer. Con ese antecedente, inició el reclamo que ahora obtuvo el respaldo de la Justicia cordobesa. “Mortal que se ganó, gracias a Dios, pero es interminable”, sostuvo tras conocerse la resolución.

El monto fijado tampoco llegará inmediatamente a sus manos debido a los plazos que aún quedan por delante. “Ahora tengo que esperar siete u ocho meses, capaz que en enero podré firmar y capaz que para cobrar y poder pagarle al abogado. Pero en enero hay vacaciones, está la feria. Capaz que de acá a un año lo termino. Cuatro años padeciendo”, explicó sobre las demoras administrativas que deberá atravesar.

Onty aprovechó la sentencia para advertir sobre las consecuencias que pueden generar las acusaciones públicas sin sustento y se ofreció a acompañar a quienes atraviesen experiencias similares. “Consejo para la gente que le gusta hacer falsas acusaciones: te condenan. Soy la prueba viviente. Escribime y yo te ayudo”, concluyó. Así, aunque consiguió una reparación económica, todavía espera poder terminar definitivamente con un episodio que marcó su paso por el reality y los años posteriores.