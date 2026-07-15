Con la expectativa al máximo por la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, las redes sociales también se llenaron de mensajes de apoyo para la Selección Argentina. En ese contexto, Graciela Alfano sorprendió a sus seguidores con un llamativo video realizado con inteligencia artificial en el que aparece bailando junto a Diego Maradona, en una publicación que rápidamente se volvió viral.

El clip, compartido en su cuenta de Instagram, muestra a Graciela Alfano y al eterno capitán de la conquista de México 1986 bailando un tango sobre una cancha de fútbol. Junto a las imágenes, la actriz escribió un emotivo mensaje dedicado al ídolo: “Hoy te invito, Dieguito amado, a calentar esta cancha con tu magia para que podamos dar un paso más hacia esa cuarta estrella”.

En el mismo posteo, la actriz también dejó en claro su respaldo a Lionel Messi, al plantel conducido por Lionel Scaloni y a los miles de hinchas argentinos que viajaron a Estados Unidos para acompañar al equipo durante el torneo. “Lo merece Lio, nuestra Selección y la hinchada que lo da todo”, expresó, despertando una ola de comentarios de aliento.

Para cerrar su publicación, Graciela Alfano volvió a mencionar a Diego Maradona con otra frase que fue muy celebrada por sus seguidores: “A bailar maestro, hasta la victoria”. En pocas horas, el video acumuló miles de reproducciones, "me gusta" y mensajes de fanáticos que recordaron al capitán campeón del mundo mientras sueñan con una nueva final.

El nombre de Graciela Alfano ya había estado en boca de todos días atrás, cuando recordó públicamente distintos episodios de su vínculo con Diego Maradona durante una entrevista en un ciclo de streaming. Allí repasó anécdotas que, según contó, marcaron su historia personal con el exfutbolista.

Durante esa charla, Julieta Poggio le preguntó si alguna vez había sido "botinera", lo que dio pie a una respuesta que rápidamente se viralizó. Entre risas, la actriz lanzó: “Pero Maradona, mami... ¿vos sabés lo que hice yo con la pierna izquierda del capitán? Olvidate. Yo soy Dios”, despertando la sorpresa de todos los presentes.

Además, Graciela Alfano recordó que en la década del 80 Diego Maradona la había definido como “la mujer más linda del mundo” durante una entrevista en España, cuando ella todavía no era una figura conocida allí. Según explicó, el exfutbolista la conocía por la relación con su padre, quien había sido presidente de Racing, y nunca ocultó la admiración que sentía por ella.