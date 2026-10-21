La primera foto de Fabián Gianola después de ser atropellado llegó a través de una publicación de su novia, Florencia Elizabeth. Ella compartió la imagen del actor en sus historias de Instagram y contó cómo sigue su salud tras el accidente. El mensaje incluyó detalles de las lesiones y de la intervención que deberá afrontar para recuperarse.

El episodio ocurrió el lunes, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, cuando cruzaba por una senda peatonal y lo embistió un auto. Su pareja reconstruyó lo sucedido y anticipó la cirugía: “Ayer atropellaron a Fabi mientras cruzaba por la senda peatonal. Dentro de todo la sacamos barata. Se quebró el brazo por la caída y mañana ya lo operan”.

Según la información que difundió Florencia, Fabián Gianola sufrió una fractura expuesta de radio y una rotura de ligamento en la muñeca. La lesión del brazo fue consecuencia de la caída posterior al atropello, de acuerdo con su relato. Aunque señaló que está fuera de peligro, explicó que las lesiones requieren una intervención quirúrgica.

La publicación acompañó así la reaparición del actor con precisiones sobre su atención médica. Florencia Elizabeth anunció la operación para el día siguiente de ese mensaje y puso la recuperación como prioridad. La situación que describió combina la tranquilidad sobre su estado general con la necesidad de tratar las lesiones que le dejó el accidente.

Fabián Gianola fue atropellado.

La novia de Fabián Gianola también confirmó que el episodio tendrá un seguimiento legal y agradeció el acompañamiento que recibieron. “El tema ya está en manos legales. Gracias a todos los que se preocuparon y nos mandaron mensajitos. Ahora toca recuperarse”, escribió. De esa manera, sumó a las novedades médicas una referencia a las gestiones iniciadas por lo ocurrido.

Fabián Gianola fue atropellado.

La foto y los mensajes permitieron conocer el estado del actor a través de su pareja, que fue quien comunicó el accidente y sus consecuencias. Tras el atropello, el próximo paso informado es la cirugía por las lesiones del brazo y la muñeca. Con Gianola fuera de peligro, según lo que contó Florencia, la atención está puesta en ese tratamiento y en la recuperación posterior.