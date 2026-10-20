Las acusaciones de violencia de Valentín Yankelevich contra su padre, Darío Giordano, tuvieron una repercusión vinculada con Villa La Angostura. En LAM, Ángel de Brito contó que recibió mensajes de personas que habían trabajado en Chiquititas y difundió señalamientos sobre el productor. Parte de esos relatos remitían al rodaje de la película que protagonizó Romina Yan en la localidad neuquina.

Romina Yan interpretó a Belén Fraga en Chiquititas: Rincón de Luz, que tuvo locaciones en Villa La Angostura. La producción reunió a un elenco infantil y a figuras como Facundo Arana y Juan Leyrado, con jornadas que exigían coordinar viajes, equipos y traslados por la Patagonia.

Al hablar del vínculo laboral con Darío Giordano, De Brito aseguró: “Desde técnicos hasta artística, todos me hablan pestes de Giordano como compañero”. Luego atribuyó a esos mensajes una versión sobre su crecimiento profesional: “Me decían que a partir de su romance con Romina, obviamente, le dan un cargo importante”.

Sobre sus comienzos, el periodista sostuvo que “él era tiracables, él empezó a trabajar desde abajo”. También dijo: “Y a partir de la relación le dan un puesto importante y me dicen que era soberbio, que era maleducado con todo el mundo, que era despectivo”.

Ángel de Brito también contó que le habían acercado una historia del teatro, anterior a la filmación: “hoy me escribieron del elenco y productores de Chiquititas en el teatro para contarme una historia que es tremenda. Era productor técnico. Me dicen que él había apostado que iba a conquistar a Romina Yan y que se iba a casar con ella, con frases muy despectivas hacia ella”.

Al reproducir el relato de alguien que aseguró haber presenciado esa supuesta apuesta y participado del rodaje, el conductor expresó: “Empieza la relación, se casan y él empieza a crecer dentro del canal. Y me cuentan lo siguiente: Yo estuve ahí cuando él hizo esa apuesta. Estaba en el teatro ese día cuando Darío dijo algo así: Les apuesto a que me la levanto a la gorda y me caso. Era en el teatro de Chiquititas, después en Villa La Angostura cuando se filmaba la película de Chiquititas el maltrato del marido era terrible. Y nosotros, todos los que estábamos ahí, no podíamos decir nada porque teníamos mucho miedo de perder el trabajo porque Romina estaba completamente enamorada de él”.

Estas versiones surgieron tras el testimonio de Valentín, quien afirmó que él y su hermano Franco sufrieron violencia física y psicológica durante su infancia. Darío Giordano rechazó las acusaciones de su hijo, referidas a la convivencia familiar posterior a la muerte de Romina Yan.

Los recuerdos del rodaje en Villa La Angostura resurgieron a partir de los testimonios que De Brito dijo haber recibido. Las acusaciones sobre esa filmación no fueron constatadas de manera independiente por este medio.