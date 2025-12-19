Araceli González quedó en el centro de la escena mediática luego de quebrarse en la mesa de Mirtha Legrand al hablar de su vínculo pasado con Adrián Suar. Su emoción, lejos de pasar desapercibida, generó una ola de opiniones encontradas que rápidamente se trasladaron a redes sociales y programas de espectáculos, donde su reacción fue duramente cuestionada.

El momento ocurrió durante una nueva emisión de La Noche de Mirtha, cuando Araceli González recordó aspectos íntimos de su relación con Adrián Suar. Las lágrimas sorprendieron a la conductora y a los invitados, y dieron pie a múltiples lecturas: desde quienes valoraron su sinceridad hasta quienes pusieron en duda sus verdaderas intenciones.

Tras la repercusión, Toto Kirzner y Flor Torrente, hijos de Araceli González, salieron a respaldarla públicamente, al igual que su actual pareja, Fabián Mazzei. Sin embargo, las críticas no cesaron y algunos sectores la acusaron de exponer de más su vida privada o de incomodar a su entorno con sus declaraciones.

Con el correr de los días, Araceli González decidió no quedarse callada. A través de sus redes sociales, publicó un fuerte mensaje dirigido a quienes la atacaron sin piedad. “Hola, de ninguna manera soy lo que leo. Una pena todo lo que se escucha y cómo lo cambian”, escribió, marcando distancia de las versiones que circularon.

Lejos de victimizarse, la actriz fue clara y directa en su postura. “Si hay algo que me caracterizó desde que tengo uso de razón es que soy humana”, expresó Araceli González, remarcando que siempre actuó guiada por sus valores personales y sin dobles intenciones frente a las cámaras.

En otro tramo del descargo, Araceli González dejó en claro que no piensa dar más explicaciones sobre el tema. “Más explicaciones no voy a dar. Tengo una historia que me avala. Sé quién soy”, afirmó con contundencia, dejando entrever el cansancio por la exposición y los juicios ajenos.

Además, subrayó que expresar una opinión o mostrar emoción no la debilita, sino todo lo contrario. “No me desdibuja opinar; al contrario, me compromete”, señaló la actriz, reafirmando su identidad y su forma de enfrentar los momentos sensibles de su vida.

Para cerrar, Araceli González compartió un mensaje que muchos interpretaron como una reflexión con destinatarios varios. “Por más lealtad, verdad, dignidad y valentía para todos. Feliz Navidad”, escribió, dejando en claro que, pese a las críticas, seguirá fiel a sí misma.