Tras mucho tiempo de rumores sobre una relación fría y distante, Araceli González y Adrián Suar parecen haber dejado atrás las diferencias que los mantuvieron alejados durante años. El reciente acercamiento entre ambos quedó en evidencia durante el estreno de Sottovoce, la obra protagonizada por el productor y actor, donde la presencia de su ex sorprendió y generó repercusión en el ambiente artístico.

La actriz asistió al evento acompañada por sus hijos, Tomás "Toto" Kirzner y Flor Torrente, en una imagen que reflejó un presente muy distinto al de otros tiempos. La postal familiar fue interpretada como una señal clara de que las tensiones quedaron en el pasado y que hoy existe una voluntad compartida de reconstruir vínculos.

Al ser consultada por la prensa, Araceli González se mostró relajada y feliz por el momento que atraviesan. “Estamos muy bien, disfrutando de este momento, revinculándonos como familia”, expresó la actriz, dejando en claro que el acercamiento con Adrián Suar no fue casual ni circunstancial.

Además, reveló que hubo encuentros previos que ayudaron a fortalecer esta nueva etapa. “Uno se va apartando de los conflictos. Tuvimos una cena preciosa los tres. Nos reímos mucho y fue muy emocionante. Ahí nos invitó a venir a ver la obra”, contó sobre una reunión que compartieron junto a su hijo Toto, un momento que habría sido clave para consolidar la reconciliación.

Uno de los aspectos más llamativos de sus declaraciones fue la referencia a Margarita, la hija que Adrián Suar tuvo con Griselda Siciliani. A pesar de los años transcurridos, Araceli González confesó que todavía no tuvo la oportunidad de conocerla personalmente.

“La voy a conocer a Margarita, que no la conozco. Es un día muy lindo”, comentó con entusiasmo. La revelación sorprendió debido a que la adolescente ya tiene 13 años y forma parte de la vida del productor desde hace más de una década.

Araceli González fue a ver a Adrián Suar

Durante la entrevista también quedó en evidencia que el acercamiento no fue impulsado por terceros. Según explicó la propia actriz, fue ella quien decidió dar el primer paso para recomponer la relación con Adrián Suar, priorizando el bienestar familiar y dejando atrás viejas heridas que parecían difíciles de superar.

Incluso contó que su actual pareja, Fabián Mazzei, recibió una invitación para asistir al estreno, aunque ambos consideraron que lo mejor era avanzar gradualmente en esta nueva dinámica. Así, el gesto de Araceli González terminó convirtiéndose en el punto de partida de una reconciliación que parecía impensada y que hoy abre una nueva etapa en su vínculo con Adrián Suar.