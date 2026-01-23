La noticia sorprendió al mundo del espectáculo porque se trataba de una de las parejas más queridas y estables. En LAM confirmaron que Facundo Arana y María Susini decidieron separarse luego de casi 20 años juntos, poniendo fin a una historia que siempre se mostró sólida y lejos de los escándalos mediáticos.

El encargado de dar la primicia fue Ángel de Brito, quien lo anunció al aire con total contundencia y dejó en shock al panel y a la audiencia. La información rápidamente se replicó en redes sociales, donde muchos seguidores expresaron su sorpresa y tristeza por el final de una relación tan emblemática.

Según detallaron en el ciclo, la ruptura no tuvo que ver con infidelidades ni peleas fuertes. La explicación que trascendió es que, pese al cariño que aún existe, la pareja ya no funcionaba como tal. Ambos habrían intentado seguir adelante, pero con el paso del tiempo entendieron que el vínculo estaba agotado.

Un punto clave es que María Susini ya comenzó a hablar del tema en su círculo íntimo, lo que facilitó que la información llegara a los medios. Pepe Ochoa contó que incluso durante un viaje reciente, ella se mostró abierta a conversar sobre la separación y cómo atraviesa este nuevo momento personal.

A pesar de la decisión, dejaron en claro que la relación entre ellos es buena. De hecho, revelaron que esta misma semana Facundo Arana y María Susini se encuentran juntos en Mar del Plata, compartiendo tiempo en familia. “Se muestran juntos porque no hay conflicto, pero el amor de pareja se terminó”, remarcaron.

En cuanto a cómo vive cada uno el proceso, señalaron que ella se muestra más dispuesta a hablar públicamente del tema, mientras que él estaría más reservado y cuidadoso. Esa diferencia de actitudes también reflejaría las distintas maneras de transitar el duelo de la separación.

La historia entre Facundo Arana y María Susini comenzó en 2007, luego de la separación del actor de Isabel Macedo. El flechazo fue inmediato y con el tiempo formaron una familia con tres hijos: India, Yaco y Moro, que siempre fueron el centro de su vida.

El 20 de diciembre de 2012 sellaron su amor con una boda íntima y soñada, primero por civil y luego por iglesia. Años después, ese recuerdo queda como parte de una historia profunda que hoy llega a su fin, marcada por el respeto, el afecto y una decisión madura.