El vínculo entre Facundo Arana y María Susini habría entrado en una nueva etapa después de varios meses marcados por la distancia. Cuando muchos daban por cerrada la historia, en LAM contaron que la pareja volvió a acercarse y que el amor habría encontrado otra oportunidad.

La información apareció con fuerza porque venía atada a una crisis que no fue menor. Pepe Ochoa, quien ya había hablado del distanciamiento en su momento, lanzó la novedad sin rodeos: “El año pasado se separaron. Ahora se reconciliaron”. La frase alcanzó para instalar otra vez el nombre de los dos en el centro de la escena.

El dato no habría surgido de una versión al pasar. Según explicó el panelista, decidió volver a consultar con la misma fuente que le había confirmado la separación de Facundo Arana y María Susini. “Me llegó una data y yo fui a chequear con la persona que efectivamente me había contado la separación”, sostuvo al aire.

Detrás de ese regreso, la historia tendría un proceso más profundo que una simple charla pendiente. En el programa señalaron que María Susini necesitó un tiempo propio para revisar qué le pasaba y ordenar sus emociones antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre la pareja.

En ese contexto, Ochoa detalló: “La decisión más fuerte fue de ella, que quería estar sola, ver qué le pasaba. Pero en el último tiempo, por un montón de cuestiones familiares, empezaron a conectar de nuevo y decidieron volver a apostar al amor”. Esa última parte fue la que más expectativa generó entre quienes siguen la historia.

Del lado de Facundo Arana, la versión expuso otro dato sensible sobre cómo habría atravesado la crisis. “Lo que sé, y lo que me dice la persona que me lo contó, es que Facundo nunca se quiso separar”, revelaron en LAM, dejando entrever que el actor siempre habría mantenido la esperanza de recomponer el vínculo.

La relación de Facundo Arana y María Susini tiene un recorrido largo, con familia formada y distintas etapas compartidas. “Tienen 20 años de pareja, un montón de hijos y también un montón de crisis”, remarcaron en el ciclo. Por eso, esta posible reconciliación no aparece como un simple giro romántico, sino como la decisión de volver a elegir una historia que ya atravesó momentos difíciles.