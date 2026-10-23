La polémica entrevista de Facundo Moyano con Moria Casán volvió a quedar en el centro de la escena luego de que el sindicalista revelara detalles de lo que vivió antes de salir al aire. A casi un mes de aquella aparición en La Mañana con Moria, el dirigente también habló de su vínculo con Candela Arizaga y de la investigación judicial que involucra a la pareja.

A través de un audio de WhatsApp que le envió a la conductora después de regresar de España, Moyano reconoció que llegó al estudio tras consumir alcohol y atravesar un momento personal complicado. “Fui al programa con una botella de whisky encima, sin dormir, deprimido, enojado, dolido”, admitió al recordar las circunstancias que rodearon su participación televisiva.

Durante aquella entrevista, el exdiputado había llamado la atención por sus dificultades para expresarse y su comportamiento frente a las cámaras. La secuencia provocó repercusiones y comentarios en las redes sociales. Sin embargo, al repasar lo ocurrido, sostuvo que la experiencia también le permitió descargar parte de lo que venía acumulando emocionalmente.

“Así y todo, me fui contento porque hice una catarsis. Y no dije mi verdad, dije la verdad. Lo tiene que decir la Justicia y es evidente”, expresó Facundo Moyano, al referirse tanto a su paso por el programa como a la causa que permanece bajo investigación.

En el mismo mensaje, el sindicalista apuntó contra los periodistas por las preguntas que le hicieron a Candela Arizaga el 22 de octubre, cuando la joven se presentó ante la Justicia. Su principal cuestionamiento estuvo relacionado con el interés mediático por un posible embarazo y un eventual casamiento, en lugar de concentrarse en las denuncias que dieron origen al expediente.

“Ahora preguntan por el embarazo y el casamiento y esto empezó por violencia de género, privación ilegítima de la libertad, drogas y cosas que Candela jamás dijo”, afirmó. La investigación se inició a raíz de un episodio ocurrido en agosto y continúa su curso, por lo que las circunstancias denunciadas y las eventuales responsabilidades deberán establecerse en el ámbito judicial.

Moyano habló de su escandalosa entrevista con Moria

Además, Moyano se refirió al difícil período emocional que atravesaron ambos y al encuentro que mantuvieron en Madrid, donde pudieron conversar sobre lo sucedido. Según relató, tanto él como Arizaga estuvieron afectados por el estrés y las consecuencias de la exposición pública. También indicó que había sido citado a declarar la semana siguiente.

Finalmente, el sindicalista manifestó su hartazgo por las versiones que circularon sobre la pareja y aseguró que su principal preocupación fue el bienestar de la joven. “Las pelotudeces que dijeron son increíbles. Espero que esto termine pronto, para mí ya terminó. Lo principal era la salud de Cande, poder saber que está bien. Estaba muy estresada como yo y con ataques de pánico. Pudimos hablar muchas cosas en Madrid, saber cómo se manejaron las mentiras”, concluyó.