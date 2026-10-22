La llegada de Candela Arizaga a los tribunales porteños estuvo marcada por la expectativa y el revuelo mediático. Este jueves 22 de octubre, la joven se presentó acompañada por su abogado para declarar en una audiencia vinculada con la causa judicial que involucra a su pareja, Facundo Moyano. Sin embargo, una pregunta personal terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada.

La citación tuvo lugar en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4 de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se debía revisar la medida cautelar y la restricción de acercamiento vigente en el expediente. La investigación comenzó tras un episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto y contempla presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

En medio de la llegada de Arizaga, varios periodistas se acercaron para conseguir sus primeras declaraciones. El escenario se volvió caótico, con gritos, empujones y dificultades para establecer un diálogo con la joven. En ese contexto, Mercedes Ninci, desde un móvil para La Mañana con Moria, logró hacerle una consulta que rápidamente despertó interés.

“¿Estás embarazada?”, le preguntó la periodista sin rodeos. La consulta sorprendió a Candela, quien reaccionó con un expresivo “ay” y una amplia sonrisa. La respuesta gestual, lejos de despejar las dudas, alimentó las versiones sobre la posibilidad de que esté esperando un hijo junto a Facundo Moyano.

Al observar la reacción, Ninci hizo su propia interpretación frente a las cámaras. “No dijo que no”, comentó la notera, en referencia a que la joven no había negado la posibilidad. De todos modos, Candela Arizaga no confirmó ni desmintió un embarazo, por lo que, hasta el momento, no existe una respuesta concluyente sobre los rumores.

La pregunta no surgió en un contexto aislado. Días atrás, la pareja había protagonizado un apasionado reencuentro en Madrid, una situación que volvió a poner el vínculo bajo la mirada pública pese al delicado escenario judicial que ambos atraviesan. Ese acercamiento también contribuyó a que crecieran las especulaciones sobre el futuro de la relación.

Durante la jornada, Arizaga también habló sobre sus deseos personales y dejó en claro que le gustaría casarse. La declaración sumó otro elemento a las versiones sobre los planes de la pareja, aunque no implica que exista una fecha definida ni un anuncio formal de boda con el exdiputado nacional.

Por otra parte, la joven sostuvo que Facundo Moyano no la presionó para cambiar su declaración en el expediente. Mientras la Justicia continúa con las actuaciones correspondientes, la incógnita sobre un posible embarazo permanece abierta. La reacción ante la pregunta de Mercedes Ninci generó repercusiones, pero cualquier confirmación sobre la llegada de un hijo deberá surgir de una declaración expresa de los protagonistas.