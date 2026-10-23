Nati Jota quedó en el centro de una polémica en X después de publicar un mensaje dirigido a un futbolista de Boca Juniors. Lo que parecía ser un comentario divertido terminó despertando el enojo de varios hinchas del club, que no tardaron en responderle con ironías y advertencias.

La situación se produjo luego de la clasificación del conjunto xeneize a la final de la Copa Sudamericana, conseguida el martes 20 de octubre tras imponerse por 3-1 ante Vasco da Gama en el Maracaná. Los goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes sellaron el triunfo y desataron los festejos del plantel.

En medio de la celebración, El Canal de Boca difundió distintas imágenes de los jugadores disfrutando en el vestuario. Entre los protagonistas apareció Marco Pellegrino, defensor central del equipo, que bailaba junto a sus compañeros en un clima de euforia por el resultado obtenido.

El video no pasó inadvertido para la conductora de Olga, que reparó especialmente en Pellegrino. A partir de una fotografía del futbolista compartida por un usuario identificado con el club, Nati decidió intervenir en la conversación virtual con una frase que rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos.

"Rivales, no enemigos. Felicitaciones, Boca", escribió la periodista en su cuenta de X. El mensaje recuperó una expresión habitualmente utilizada para promover la convivencia entre simpatizantes de Boca y River, aunque en esta ocasión fue interpretado como un elogio con doble sentido hacia el defensor.

La publicación no cayó bien entre algunos seguidores del equipo de la Ribera, que le marcaron su postura con comentarios cargados de sarcasmo. "Alejate de mis centrales", fue una de las respuestas que recibió, mientras otro usuario fue todavía más directo: "Alejate, degenerada. Quedate con Martínez Quarta".

Nati Jota a la carga por un jugador de Boca

Las críticas continuaron con otros mensajes que cuestionaron la intervención de la conductora. "¿En todas tenés que subirte? Por Dios", escribió un internauta. También hubo quienes apuntaron contra una supuesta contradicción en su actitud y le reclamaron explicaciones por el tono de sus publicaciones anteriores.

"Todo era risa hasta que llegaste vos", fue otra de las frases que se sumaron a la discusión. Así, el comentario de Nati Jota sobre Marco Pellegrino terminó convirtiéndose en tema de conversación entre los hinchas de Boca, que reaccionaron con una mezcla de celos futboleros, humor y cuestionamientos en las redes sociales.