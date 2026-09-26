La relación entre Facundo Moyano y Candela Arizaga volvió a quedar en el centro de la escena después de la difusión de nuevos detalles sobre el episodio que ambos protagonizaron y que derivó en una investigación judicial. El hecho había causado conmoción por las imágenes de la joven corriendo por una avenida de Buenos Aires mientras el dirigente intentaba alcanzarla.

Con el paso de los días, comenzaron a conocerse distintas versiones acerca de lo ocurrido aquella noche. Tanto Facundo Moyano como Candela Arizaga reconocieron públicamente que la joven había consumido estupefacientes antes de atravesar el episodio. Sin embargo, las circunstancias exactas que desencadenaron la situación continúan generando repercusiones.

En medio de este escenario, Facundo Moyano visitó el programa de Moria Casán y decidió brindar su propia explicación sobre lo sucedido. Durante la entrevista, el dirigente aseguró que cuenta con elementos para demostrar su versión y sostuvo: “Tengo todas las pruebas de que no le pegué a mi novia y que ella tuvo un brote psicótico”.

Además, Moyano se refirió al estado en el que encontró a su pareja dentro del departamento y relató una situación de extrema tensión. “Candela casi se muere. A ver, yo no dije que Candela tuvo un paro cardíaco porque me quise hacer el héroe. Yo lo digo porque se desmayó, la quedó o tuvo una experiencia cercana a la muerte. Pues tuvo algo que yo la vi fiambre y le hice RCP”, explicó.

Las declaraciones del hijo de Hugo Moyano generaron una fuerte reacción debido a la manera en la que describió el episodio. En particular, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la existencia de un video registrado durante el momento en que Candela Arizaga se encontraba descompensada.

La información sobre ese material tomó todavía mayor relevancia luego de que Ángel de Brito revelara qué había ocurrido con las imágenes durante la visita de Facundo Moyano al ciclo de Moria Casán. El periodista contó detalles de la escena a través de sus redes sociales.

¿Por qué hizo eso Moyano?

“Moyano le mostró al elenco de Moria Casán el video de Candela durante su brote psicótico. Desmayada, con los ojos dados vuelta. Un amor”, escribió Ángel de Brito, en una publicación que rápidamente volvió a poner el caso en el centro de la conversación pública.

De esta manera, el episodio protagonizado por Facundo Moyano y Candela Arizaga sumó un nuevo capítulo, esta vez a partir de la difusión de detalles sobre el video y las declaraciones realizadas en televisión. Mientras la investigación continúa, las explicaciones de los protagonistas y los nuevos datos mantienen la atención sobre aquella noche que terminó con una fuerte exposición mediática.