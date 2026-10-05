La posibilidad de una orden de detención para Facundo Moyano circuló después de que apareciera junto a Candela Arizaga en Madrid. Un video los mostró en un restaurante de la capital española, mientras sigue vigente una restricción judicial de acercamiento y contacto. Ningún tribunal informó todavía si considera que ese encuentro infringió la medida ni dispuso la detención del exdiputado.

Paula Varela puso en circulación la versión más fuerte sobre su regreso a la Argentina. En Lape Club Social Informativo, afirmó: "Me están diciendo de la Justicia argentina que mientras él está en España con Candela infringiendo la ley, la Justicia está pensando en dar una orden de detención al juzgado y, en el momento que llegan al aeropuerto, ser detenido por lo que está haciendo". Según su relato, se trata de una posibilidad bajo análisis.

La inquietud comenzó con una fotografía que ubicó a Candela en las calles de Madrid. Más tarde se difundió la grabación en la que aparece sentada junto a Moyano en un restaurante, y el dirigente reconoció ante Moria Casán que estaban juntos. El encuentro quedó expuesto; determinar el alcance de la medida argentina frente a lo ocurrido en España corresponde a la Justicia.

Facundo Moyano tiene prohibido acercarse a Candela Arizaga y mantener contacto con ella por una disposición dictada en la causa que los involucra. Sus defensores habían solicitado que se levantara la restricción. Además, la investigación ya examinaba un presunto encuentro anterior en un hotel de Buenos Aires: un peritaje registró señales de los teléfonos de ambos en las inmediaciones, sin establecer por sí solo que se hubieran reunido.

Sobre la reacción que podrían generar las imágenes, Varela agregó: "Frente a estas imágenes donde obviamente todos se sienten burlados y les parece un papelón, están pensando en librar una orden de detención al juzgado para que Facundo Moyano sea detenido". La periodista habló de un eventual pedido ante el juzgado; no informó que ya se hubiera emitido una orden de detención.

El 12 de octubre aparece como la fecha prevista para que Moyano vuelva al país. Acerca de una posible demora, la panelista sostuvo: "Si no vuelve el 12, se expide captura internacional. Me dicen de la Justicia porque pregunté qué pasaba si no volvía el 12". Por ahora, esa advertencia forma parte de la información atribuida a sus fuentes y no de un pedido de captura confirmado oficialmente.

Facundo Moyano sostuvo ante Moria Casán que, a su entender, la restricción no rige fuera de la Argentina. Su viaje a España había sido autorizado, pero esa autorización no resuelve qué ocurrirá con el encuentro con Candela Arizaga. Mientras las imágenes ya son públicas, la eventual detención y el alcance de la prohibición de contacto siguen pendientes de una decisión judicial.