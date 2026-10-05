El miércoles está previsto un nuevo parte sobre la salud de Mirtha Legrand, pero esa fecha no marca su alta médica. Aunque evoluciona favorablemente, la conductora continúa internada en el Sanatorio Mater Dei. La actualización de este lunes puso el foco en una etapa de su recuperación que todavía requiere seguimiento.

La internación actual comenzó el 18 de septiembre, pocos días después de que Mirtha Legrand regresara a su casa tras otra estadía en el sanatorio. Esta vez ingresó por un cuadro compatible con neumopatía. Desde entonces, los informes médicos describieron avances, mientras su familia mantuvo la reserva sobre los detalles de la enfermedad.

En las últimas semanas hubo señales de mejoría: el sanatorio informó que completó el tratamiento con antibióticos y que seguía bajo controles clínicos, nutricionales y kinesiológicos. Sin embargo, el boletín de este lunes no anunció que hubiera concluido la rehabilitación. Tampoco indicó una fecha para que la conductora pueda continuar su recuperación fuera de la institución.

El documento, firmado por el director médico Enrique Echagüe, señaló: “La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común, y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica”. Esa es la etapa en curso que menciona el sanatorio al informar que permanece internada, aunque el comunicado no precisa qué condiciones deberá reunir para recibir el alta.

El diagnóstico que mencionó Ángel de Brito

Al comienzo de esta segunda internación, Ángel de Brito había planteado una versión más específica sobre el diagnóstico: “Con Mirtha la verdad voy a ser muy escueto y prudente. Mirtha fue internada el viernes nuevamente, los partes que dan el Sanatorio Mater Dei, debe ser a pedido de la familia, es la nada misma. No dicen nada, Mirtha está cursando una neumonía bacteriana”. El parte de este lunes no incluye esa precisión.

En aquella oportunidad, el periodista también describió los primeros días del tratamiento: “Es un estado dificilísimo para cualquiera, y para una señora de 99 años. Por suerte le encontraron la bacteria, cuál era, la identificaron. Entonces, el viernes la cuestión era dramática, el sábado Mirtha repuntó, durmió bien, gracias a los antibióticos”. Su relato correspondía a ese momento inicial de la internación, mientras que el nuevo informe se concentra en la evolución de Mirtha Legrand.

El sanatorio cerró su actualización con un agradecimiento: “Desde el Sanatorio, junto a su familia, agradecemos todo el cariño transmitido”. Si no se registran cambios, emitirá otro parte el miércoles. Por ahora, Mirtha Legrand permanece en una habitación común y progresa con la rehabilitación kinesiológica; la fecha del próximo informe no equivale a una fecha confirmada de alta.