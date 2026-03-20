El mundo del espectáculo quedó en shock tras confirmarse la muerte de Chuck Norris, una de las figuras más icónicas del cine de acción y las artes marciales, quien falleció a los 86 años en Hawái luego de una emergencia médica repentina.

Según trascendió, Chuck Norris sufrió un colapso inesperado mientras se encontraba en la isla de Kauai, lo que obligó a una rápida intervención médica y su posterior internación de urgencia en un centro de salud cercano.

A pesar de los esfuerzos de los profesionales, el cuadro de Chuck Norris resultó irreversible. Fuentes cercanas aseguraron que el actor transitó sus últimas horas en calma, acompañado por sus seres queridos y manteniendo su característico humor.

La familia de Chuck Norris compartió un comunicado en redes sociales donde expresó su dolor por la pérdida. “Fue un símbolo de fortaleza para millones de personas en todo el mundo, pero para nosotros era, ante todo, un hombre de familia, dedicado y amoroso”, señalaron.

Además, los allegados de Chuck Norris destacaron su compromiso con los valores que defendió a lo largo de su vida, tanto en su carrera artística como en el plano personal, donde siempre priorizó a su familia.

Antes de convertirse en estrella de Hollywood, Chuck Norris ya era reconocido en el mundo de las artes marciales. Su gran salto a la fama llegó tras trabajar junto a Bruce Lee, en una escena que quedó grabada en la historia del cine.

El último adiós a Chuck Norris

Con su papel en Walker, Texas Ranger, Chuck Norris consolidó su popularidad y se convirtió en un referente absoluto del género de acción, gracias a su estilo único y su fuerte presencia en pantalla.

Más allá de su carrera, Chuck Norris logró convertirse en un fenómeno cultural global, trascendiendo generaciones con su imagen, sus frases y los famosos memes que lo posicionaron como una figura casi invencible.