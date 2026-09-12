La tensión entre Ximena Capristo y Eliana Guercio sumó un nuevo capítulo y esta vez terminó en un verdadero escándalo televisivo. La esposa de Chiquito Romero confirmó que analiza iniciar acciones legales contra su excompañera y, poco después, ambas protagonizaron un durísimo intercambio al aire.

Todo ocurrió durante una comunicación de Eliana Guercio con Sálvese quien pueda, donde se refería a sus recientes enfrentamientos con Laura Ubfal por las acusaciones de gordofobia. En medio de la charla, la panelista reveló que planeaba demandar a dos personas. Ante la consulta de Yanina Latorre, confirmó que una de ellas era Ximena Capristo.

La acusación estaría relacionada con declaraciones que Capristo habría realizado tiempo atrás. “Ximena me trató de Tatiana así que recontra cabe”, sostuvo Guercio, quien luego fue todavía más específica: “Ximena me trató de Tatiana así que recontra cabe, dijo que yo le había robado el novio a una amiga y va a tener que presentar las pruebas. Además dijo otras barbaridades”.

Las palabras de Eliana Guercio provocaron una reacción inmediata de Ximena Capristo, que no ocultó su enojo. La actriz apuntó directamente contra su excompañera y cuestionó duramente una supuesta acusación vinculada con un episodio personal de extrema gravedad: “¿Pero vos estás psiquiátrica, flaca? Dijiste que por mi culpa te quisiste tirar de un piso 28. ¿Pero vos estás mal de la cabeza? Loca. ¿Qué decís? ¿Cómo vas a decir esa barbaridad en un medio?”.

Lejos de bajar el tono, Capristo continuó con su descargo y negó de manera contundente haber tenido alguna responsabilidad en aquella situación. “Estás mal de la cabeza, hacete ver. Mandame lo que quieras. Jamás incité a que te suic… Es un delito lo que estás diciendo. No estás bien, hacete ver mejor”, lanzó, completamente indignada.

La guerra entre Guercio y Capristo al rojo vivo

El enfrentamiento llegó a un punto límite cuando Ximena Capristo dejó en claro que no quería continuar escuchando a Eliana Guercio. En pleno momento de tensión, se dirigió a Yanina Latorre y reclamó: “Yanina, me dijo psiquiátrica. No quiero hablar con ella ni la quiero escuchar. Callala”.

De esta manera, la histórica disputa entre Ximena Capristo y Eliana Guercio volvió a instalarse en el centro de la escena mediática. La posibilidad de una demanda judicial ahora se suma a una guerra televisiva que dejó acusaciones cruzadas, insultos y un clima cada vez más tenso entre las dos figuras.