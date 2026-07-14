La eliminación de Manuel Iberó de Gran Hermano Generación Dorada vino acompañada de una fuerte polémica que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las últimas horas comenzaron a circular versiones que intentaban relacionar al joven con los rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. Frente a la repercusión, su familia decidió romper el silencio y explicar cuál es la verdadera situación.

El encargado de difundir la postura familiar fue el hermano de Manuel Iberó, quien publicó un extenso comunicado para desmentir cualquier tipo de vínculo con los condenados. Además, pidió que se deje de utilizar una tragedia tan dolorosa para alimentar especulaciones y remarcó la importancia de respetar tanto a su familia como a los seres queridos de Fernando Báez Sosa.

Las versiones surgieron debido a que tanto Manuel Iberó como varios de los rugbiers involucrados en el crimen son oriundos de Zárate. A eso se sumó que algunos usuarios señalaron que un familiar del exparticipante seguía en redes sociales a una persona que fue sobreseída en la causa. Ese dato fue utilizado para construir una teoría que rápidamente comenzó a multiplicarse sin pruebas.

El comunicado de la familia de Manu

Sin embargo, la periodista Laura Ubfal aportó una información que cambió el eje de la discusión. Durante su programa en el streaming de Bondi aseguró que Manuel Iberó no solo no tenía relación con ese grupo, sino que incluso había sufrido agresiones por parte de uno de los condenados. “Uno de los condenados a Manuel le pegó una piña en la cabeza y en la rodilla”, afirmó.

En el comunicado, la familia fue categórica al rechazar las acusaciones. “Como familia de Manuel repudiamos las versiones y comentarios que intentan vincularlo con los rugbiers condenados en la causa de Zárate”, expresaron. También aclararon que el exjugador de Gran Hermano jamás practicó rugby y que conocer o seguir en redes a una persona de la misma ciudad no implica ningún tipo de amistad o cercanía.

Además, el texto profundizó sobre la situación vivida por el joven. “Muy por el contrario, Manuel también sufrió en distintas oportunidades las consecuencias de hechos protagonizados por ese grupo, por lo que resulta profundamente injusto que hoy se lo intente ubicar del lado de quienes nunca perteneció”, señalaron para dejar en claro su postura frente a las acusaciones.

En otro tramo del mensaje, la familia cuestionó el nivel de agresividad que alcanzó el debate en redes sociales. “Gran Hermano es un juego, pero el juego no puede traspasar los límites del respeto. Difundir versiones falsas, instalar sospechas o utilizar una tragedia para desacreditar a una persona no forma parte del juego: es una forma de dañar”, manifestaron.

Finalmente, el comunicado concluyó con un pedido para que el asesinato de Fernando Báez Sosa no sea utilizado como herramienta de confrontación. “Estas afirmaciones no solo perjudican injustamente a Manuel y a su familia, sino que también reviven un hecho profundamente doloroso para los seres queridos de la verdadera víctima. No todo vale, hay límites que nunca deberían cruzarse”, cerraron.