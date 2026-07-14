Las últimas horas estuvieron marcadas por una fuerte controversia alrededor de Manuel Ibero, uno de los participantes de Gran Hermano Generación Dorada. En las redes sociales comenzaron a difundirse versiones que intentaban relacionarlo con los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, lo que obligó a su entorno a salir públicamente a aclarar la situación y contar cuál fue el verdadero vínculo entre ellos.

La explicación llegó de la mano del hermano de Manuel Ibero, quien habló en el programa La Linterna, conducido por Laura Ubfal en Bondi Live. Allí desmintió cualquier tipo de amistad o cercanía con los condenados y aseguró que, por el contrario, el participante también sufrió un episodio de violencia protagonizado por uno de ellos.

"Uno de los condenados a Manuel le pegó una piña en la cabeza y en la rodilla", relató durante la entrevista. Además, explicó que ese hecho ocurrió cuando el participante acababa de ser operado por una lesión en los ligamentos cruzados que había sufrido mientras jugaba al fútbol. Según detalló, había asistido a una fiesta de Navidad utilizando muletas debido a su reciente intervención.

Su hermano también remarcó la gravedad del ataque al revelar que Manuel Ibero quedó inconsciente tras recibir el golpe. De esta manera, buscó dejar en claro que la relación con los rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa estuvo marcada por un episodio de agresión y no por un vínculo de amistad, como comenzaron a sostener algunos usuarios en internet.

Las especulaciones crecieron porque tanto Manuel Ibero como los ocho condenados son oriundos de Zárate, provincia de Buenos Aires. Esa coincidencia fue suficiente para que aparecieran distintas publicaciones que intentaban instalar una supuesta cercanía entre ellos. Incluso, algunos señalaron que un familiar del participante seguía en redes sociales una cuenta vinculada a personas relacionadas con la causa.

Frente a esa situación, la familia difundió un comunicado en las redes oficiales del concursante. Allí afirmaron que Manuel Ibero "nunca jugó al rugby" y remarcaron que conocer o seguir a personas de la misma ciudad no implica mantener una relación con los responsables del crimen. Además, cuestionaron la difusión de versiones sin pruebas y advirtieron sobre el daño que generan este tipo de acusaciones.

Manu Iberó ¿Conoce a los rugbiers?

Durante el programa, Laura Ubfal sostuvo que la aclaración no tenía como objetivo influir en la participación de Manuel Ibero dentro del reality, donde actualmente se encuentra en placa de eliminación, sino evitar que se continúe vinculando su nombre con una causa que conmocionó al país. En la misma línea se expresó Nenu López, quien pidió respeto por la memoria de Fernando Báez Sosa y por el dolor que todavía atraviesa su familia.

El comunicado concluyó con un fuerte mensaje contra quienes impulsaron estas versiones. La familia sostuvo que "no todo vale" y que este tipo de publicaciones perjudican tanto a Manuel Ibero como a sus seres queridos, además de volver a exponer una tragedia que todavía genera un profundo dolor. De esta manera, buscaron poner fin a las especulaciones y dejar en claro que el participante de Gran Hermano Generación Dorada no mantiene ningún vínculo con los condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa.